Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinde

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 kentin etkilendiği, 2 bin 316 kişinin öldüğü ve 13 bin 293 kişinin yaralandığı depremler sonrası tablo giderek ağırlaşıyor.

Hatay'ın önemli bir bölümü yıkılırken kentten yardım çığlıkları yükseliyor. Hataylılar, kente gelen yardımın yeterli olmadığını ifade ederken enkazlara müdahalenin geç olması tepkilere neden oldu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile birlikte Ankara'ya gitti.

KILIÇDAROĞLU ADANA'DA

İlk olarak deprem nedeniyle yıkımın gerçekleştiği Adana'ya giden Kemal Kılıçdaroğlı, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan ve bölgedeki arama-kurtarma ekiplerinden son durum hakkında bilgi aldı.

KILIÇDAROĞLU: GÜN İÇİNDE BİLGİ PAYLAŞACAĞIM

Sosyal medya hesabından Hatay ziyareti hakkında paylaşım yapan Kemal Kılıçdaroğlu, "Bölgeye geçiyorum. Gün içinde bilgi paylaşacağım" ifadelerini kullandı.