Turgut Altınok anketleri 'beğenmedi'

14 - 28 Mayıs'ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde önceki yıllara göre bariz bir şekilde oy kaybı yaşadığı görülen AKP, yerel seçimde özellikle büyükşehirleri ana muhalefet partisinden alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda CHP'li Mansur Yavaş'a karşı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterilen Turgut Altınok, Sincan ilçesinde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi.

Altınok, Sincan Belediyesi'nin ABB'den daha fazla hizmet ürettiğini iddia etti. CHP'li birçok seçmenin de kendisine oy vereceğini ileri süren Altınok, "İnşallah Ankara'mızın altın çağı başlayacak. Ankara'da eser ve hizmet dönemi başlayacak. Ankara'da yeniden AK Parti'nin başarılı belediye başkanlığı görevi başlayacak" dedi.

'ANKETLERİN HİÇBİR DOĞRULUĞU YOK'

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerle ilgili yapılan anketlerin doğru olmadığını öne süren Altınok, şöyle konuştu:

"Sahte anketler yayımlıyorlar. Bu anketlerin hiçbir doğruluğu yok. Cumhurbaşkanlığında da bu anketler yapıldı. 57 vardı, 60 vardı. Anket neresi biliyor musunuz? Anket burası, Sincan. En az 70, en fazla 75 bekliyoruz. Birçok ilçemizdeki hava bu. Sahaya inmek için heyecan, aşk ve şevk var. Ankaramızın boşa gitmiş olan 5 yılı var. Kapı kapı gezeceğiz. Küsmüş olanları kucaklayacağız.

Bizim sevdamız milletimize hizmettir. Sokaktaki çocuklarımıza, gençlerimize dokunmaktır. Eserler ve hizmetler yapmaktır. Bizim sevdamız, yemek, içmek, gezmek değil; vatandaşlarımızın arasında olup acı gününde acısını paylaşmak, sevinçli gününde sevincini paylaşmaktır. Biz buyuz. Biz, fildişi kulelerinden ya da sosyal medyadan sahte bir iki tweet atanlardan değiliz. Altınok, sokakların, halkın adamı. Biz halk için doğru olan neyse eserlerimizle bunları gösterdik."

KAMUOYUNA YANSIYAN SON ANKETTE NE VARDI?

FOX TV'de Çalar Saat programına konuk olan gazeteci Deniz Zeyrek, iktidar partisinin başkent için anket yaptırdığını ve 16 bin kişinin katıldığı araştırmada mevcut Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik memnuniyet oranının yüzde 64 olduğunu söylemişti.

Aynı ankette Yavaş'a oy vereceğini söyleyenlerin oranının da yüzde 55 olarak belirlendiğini ileri süren Zeyrek, İlker Karagöz'ün "Türkiye'de 1 Nisan sabahı net olan şehir Ankara gibi görünüyor" şeklindeki yorumuna "Evet öyle görünüyor" yanıtını vermişti.