AKP'den istifa etmişti: Eski Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı İYİ Parti'den aday oldu

12punto'da yer alan habere göre, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden 2018 yılında istifa eden AKP 22, 23 ve 24. dönem milletvekili Enver Yılmaz, İYİ Parti’ye katıldı ve belediye başkan adayı oldu.

AKP'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın istifasını istemesi üzerine 2018 yılında 4,5 yıl sürdürdüğü Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden milletvekili Enver Yılmaz, AKP'den istifa etmişti.

Düzenlenen törene İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak, Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Rıdvan Yalçın, İl Başkanı Melikşah Murat Genç ve partililer katıldı.

İYİ PARTİ'DEN ADAY OLDU

Burada konuşan İYİ Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Enver Yılmaz, “Bu saat itibari ile artık biz de İYİ Partiliyiz. Sizlerin arasında olmaktan ben de memnunum. İnşallah bu önümüzdeki 31 Mart seçimlerinde hem İYİ Parti hem ay yıldızlı rozetimizi mahcup etmeyecek sonuçla birlikte bir zafer ile karşınıza gelmek istiyorum. Biz de o irade var, millette o inanç var. O irade ve inancı parti olarak hep beraber bir araya getirdiğimizde inşallah sonuç alınacaktır” dedi.