Saadet Partisi'nin belediye başkan adaylarının açıklanacağı tarih belli oldu

Saadet Partisi, belediye başkan adaylarını 3 Şubat'ta Ankara ATO Congresium'da düzenlenecek toplantıda açıklayacak.

Saadet Partisi'nin belediye başkan adaylarının açıklanacağı tarih belli oldu

2024 Yerel Seçimleri'ne kısa süre kala partilerin hazırlıkları da hızlandı.

TARİH BELLİ OLDU

Saadet Partisi, 31 Mart yerel seçim için belediye başkan adaylarını 3 Şubat’taki aday tanıtım toplantısında açıklayacak.

Ankara ATO Congresium’da 3 Şubat Cumartesi günü yapılacak toplantıda “Saadet İş Başına Haydi Bismillah” sloganı kullanılacak.

Etiketler
Saadet Partisi 2024 Yerel Seçimleri
'Soysuz' tartışması büyüdü: Karamollaoğlu, Akşener'i aradı 'Soysuz' tartışması büyüdü: Karamollaoğlu, Akşener'i aradı
Özgür Özel, İstanbul Halk-Lis üyeleriyle CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi Özgür Özel, İstanbul Halk-Lis üyeleriyle CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi
Sadece İzmirlilerin bildiği 5 şey! Öğrenenler çok ama çok şaşırıyor... Sadece İzmirlilerin bildiği 5 şey! Öğrenenler çok ama çok şaşırıyor...
Hazırlıkları başlatsınlar... Şubat ayında evlilik teklifi alacak 3 burç Hazırlıkları başlatsınlar... Şubat ayında evlilik teklifi alacak 3 burç
ÇOK OKUNANLAR
Özgür Demirtaş borsayı işaret etti, yükseliş formülünü açıkladı: Başaracağımıza inanıyorum! Özgür Demirtaş borsayı işaret etti, yükseliş formülünü açıkladı
Bakanlık harekete geçti: Tapu sahipleri ve kira geliri elde edenler dikkat! Tapu sahipleri ve kira geliri elde edenler dikkat!
Alman ekibi talip oldu: Fenerbahçe'nin yıldızına yapılan teklif ortaya çıktı! Fenerbahçe'nin yıldızına yapılan teklif ortaya çıktı!
İstanbul için 'kar' vakti: Sıcaklık 8-10 derece düşecek! Öğleden sonraya dikkat! İstanbul için 'kar' vakti: Sıcaklık 8-10 derece düşecek!
Beşiktaş yine mağlup oldu! Beşiktaş yine mağlup oldu!