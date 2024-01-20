Saadet Partisi'nin belediye başkan adaylarının açıklanacağı tarih belli oldu
Saadet Partisi, belediye başkan adaylarını 3 Şubat'ta Ankara ATO Congresium'da düzenlenecek toplantıda açıklayacak.
2024 Yerel Seçimleri'ne kısa süre kala partilerin hazırlıkları da hızlandı.
TARİH BELLİ OLDU
Saadet Partisi, 31 Mart yerel seçim için belediye başkan adaylarını 3 Şubat’taki aday tanıtım toplantısında açıklayacak.
Ankara ATO Congresium’da 3 Şubat Cumartesi günü yapılacak toplantıda “Saadet İş Başına Haydi Bismillah” sloganı kullanılacak.