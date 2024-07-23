Tuncer Bakırhan'ın Acı Günü: DEM Parti Meclis Toplantısı İptal Edildi

Halkların Demokrasi ve Eşitlik Partisi(DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın annesi İpek Bakırhan’ın hayatını kaybettiği aktarıldı.

Bu sebeple DEM Parti'nin haftalık TBMM Grup Toplantısı'nın yapılmayacağı açıklandı. DEM Parti basınından yapılan bilgilendirme şöyle:

"Eş Genel Başkanımız Tuncer Bakırhan’ın annesi İpek Bakırhan’ın vefatından dolayı bugün yapılacak olan grup toplantımız iptal edilmiştir."

Kaynak: Gerçek Gündem