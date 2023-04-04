'Tunç Soyer'in jestini anlatırken Lütfü Savaş'ın hala gözleri doluyor'

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'la gerçekleştirdiği görüşmeden bazı detaylar paylaştı.

Hatay'ın Maraş merkezli depremle büyük yıkıma uğradığını, bu süreçte İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de İstanbul, Adana, Mersin, Konya, Kayseri ve Kocaeli gibi destek veren kentler arasında bulunduğunu ve çok sayıda iş makinesi getirdiğini belirten Sarıkaya, devamında şunları kaydetti:

"Başkan Savaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer ile konuşurken iş makinalarının katkısına dikkat çekip, kendilerinde fazla miktarda bulunmadığını belirtmiş.

Soyer bunun üzerine, 'Bizim getirdiklerimizi geri götürmeyelim, size hibe olarak bırakalım' deyince Başkan Savaş duygulanmış. Soyer’e olan teşekkürlerini iletip o anı anlatırken hala gözleri doluyor, sesi titriyordu."

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