Tunç Soyer, mal varlığını açıkladı

İzmir'in mevcut belediye başkanı Tunç Soyer, yaklaşan seçim öncesi eşinin ve kendisinin mal beyanını kamuoyuyla paylaştı.

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Tunç Soyer, mal varlığını açıkladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, mal varlığını açıkladı.

31 Mart Yerel Seçimlerinde yeniden aday gösterilmeyen Soyer, 12 gün sonra koltuğunu devredecek.

Soyer, yaklaşan seçim öncesi şahsına ait mal varlığını gösteren beyannameyi apaylaştı.

Tunç Soyer'in "Mal varlığı beyanım. Kamuoyuna saygılarımla" diyerek paylaştığı listede, İzmir Üçkuyular'da bir bina, Karaburun Çatalkaya'da bir binanın 3'te 1 oranda hissesi, Wolkswagen marka bir binek aracı ve 31 bin euro dövizi bulunuyor.

CHP'li Başkan ve eşinin toplam mal beyanı şöyle:

Tunç Soyer, mal varlığını açıkladı - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

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Tunç Soyer İzmir İzmir Büyükşehir Belediyesi
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