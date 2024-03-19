MHP Erdoğan'a 'bıraktırmamakta' kararlı: "TBMM ya erken seçim kararı alacak ya da anayasa değişikliği yapacak"

Bahçeli'nin 'Son seçimim' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Ayrılamazsın, Türk milletini yalnız bırakamazsın." demesinin ardından bir açıklama da MHP'li üst düzey yetkiliden geldi.

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MHP Erdoğan'a 'bıraktırmamakta' kararlı: "TBMM ya erken seçim kararı alacak ya da anayasa değişikliği yapacak"

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Bu son seçimim’ çıkışının ardından, MHP cephesi Devlet Bahçeli’nin liderliğinde Erdoğan’a Cumhurbaşkanlığı görevini bıraktırmamakta kararlı...

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Bahçeli’nin MHP 14. Büyük Kurultay’ında yaptığı "Ayrılamazsın, Türk milletini yalnız bırakamazsın. Yeni yüzyılın kurtarıcı lideri olarak sizi görmek istiyoruz" açıklamasının ardından bir açıklama da MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’dan geldi.

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Yalçın Bahçeli’nin çıkışının ne anlama geldiğini TV100’de katıldığı bir programda anlattı. Yalçın şunları kaydetti:

"Biz memleketin huzurunu düşünmeliyiz. Bölgemiz zorlu bir bölge. Savaşların yaşandığı bir bölgedeyiz. Güçlü bir lidere ve güçlü bir devlet başkanına ihtiyaç var. Çözüm yeri TBMM'dir. Meclis'in üzerinde hiçbir güç yoktur. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir kez daha aday olması gerekir. Bunun yolu bellidir. TBMM ya erken seçim kararı alacak ya da anayasa değişikliği yapacaktır. Bu konu TBMM'de çözülür. Meclis'in en doğal hakkıdır yasama faaliyetinde bulunmak. TBMM bu sorunu çözecektir. Sayın Erdoğan bir kez daha aday olmalıdır. Sayın Genel Başkanımızın açıklamasının özü de budur."

Etiketler
MHP Recep Tayyip Erdoğan Semih Yalçın Devlet Bahçeli AKP
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