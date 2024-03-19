Maçoğlu, Kadıköy’de CHP ve TKP’nin güncel oy oranını açıkladı: Aramızda çok büyük bir fark görünmüyor

Geçmişte SMF ve TKP ortaklığıyla Ovacık ve Tunceli’de belediye başkanlığı yapan “Komünist Başkan” lakaplı Fatih Mehmet Maçoğlu, bu seçim Kadıköy’den aday olmuştu.

31 Mart Yerel Seçimlerinde merakla beklenen yerlerden biri olan Kadıköy, yıllardan beri CHP’nin yüksek oy oranlarıyla elinde olurken, popülaritesi yüksek olan Maçoğlu’nun bu bölgedeki adaylığı çokça tartışıldı.

Adaylık sürecine dair geçmiş tartışmalar hala yaşanırken Maçoğlu, kendisinin ve CHP’nin güncel oy oranını açıkladı.

Tele1’e konuk olan Maçoğlu, CHP’nin oyunun yüzde 40’ın altına indiğini, kendisinin oyunun da yüzde 32-33 civarı olduğunu belirtti.

Maçoğlu, katıldığı programda şunları söyledi:

“Şimdiye kadar bütün partiler kaybediyor. CHP’nin %72, 73 ya da 70 civarında ortalama oyu. Bir seçim biraz aşağı, bir seçim biraz yukarı.70'ten bir kere şu anda 40'ın altına düştü. (Oyların) Büyük bir bölümünü biz aldık. Büyük bir bölümünü aldığımızı düşünüyoruz. AKP 19 almış. Bir önceki dönem bir kadın arkadaş girmiş. Kadın arkadaşı da Kadıköy'de biraz da sevildiğinden dolayı 16 civarıyken 19'a çıkmış. %3 yükselmiş. Şu anda 14-13 civarına düştü. İYİ Parti bir önceki dönemde Emre Bey girdi, Emre Kınay. Biraz toplumda da sevilen biri, bir sanatçı. Ona giden oylar İYİ Parti üzerine orada da düşmeye başladı. Bütün bunların üstüne koyduğumuzda biz de en azından, tabii kendi öz yaptığımız bir anket yok ama araştırma var. Biz de 32-33'ten aşağı hiç düşmedik. Aramızda çok büyük bir fark görünmüyor. Ben kesin bu kadar alıyorum, siz de bu kadar alıyorsunuz dersem Kadıköy'deki yaşayan insanlara haksızlık yaparım. Ayıp olur bir kere. Kimin iradesini ipotek alırım.”

Kaynak: Gerçek Gündem