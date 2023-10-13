TKP'den İsrail Büyükelçiliği önüne çağrı: 'İşgalciler her zaman kaybeder'
Türkiye Komünist Partisi, Filistin halkı için yarın Ankara'da İsrail Büyükelçiliği önünde toplanılacağını duyurdu.
İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları her geçen gün artarken; Türkiye Komünist Partisi (TKP), İsrail'ekarşı Ankara'da İsrail Büyükelçiliği önünde buluşma çağrısı yaptı.
"İŞGALCİLER HE ZAMAN KAYBEDER"
TKP tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in işgaline karşı yarın Ankara’da saat 11.00'de İsrail Büyükelçiliği önünde toplanılacağı belirtildi.
TKP'nin "İşgalciler her zaman kaybeder" başlıklı paylaşımında, "İşgalciler kaybedecek, Direnen Filistin halkı kazanacak" denildi.
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