Erdoğan'dan Filistin açıklaması: Gazze'ye yardım hazırlığımız sürüyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde Türkiye-Afrika 4. İş ve Ekonomi Forumu Kapanış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

İsrail ile Filistin arasında yaşanan çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, "İsrail ile Filistin arasında meydana gelen hadiseler de hepimizi derinden sarstı. Gerginliğin artarak bölgeye yayılmasından endişeliyiz. Sivil yerleşkelerin bombalanmasını kabul etmesini kabul etmiyoruz" dedi.

"YARDIM UÇAĞIMIZI GAZZE'YE GÖNDERDİK"

Erdoğan, "İnsani yardım uçağımızı Gazze'ye gönderdik. Çatışmalar başladığından beri bölgeye yardım götüren kargo uçağımız bugün havalimanına indi. AFAD başkanımız yeni yardım malzemelerinin bölgeye sevki için çalışmalarını sürdürüyor. ABD buraya uçak gemisi göndermeyi konuşuyor. İnsan Hakları evrensel beyannamesinde bunlar var mı? Gazze'de yerle yeksan edilen, kadın, çocuk anne, hepsi yok edildi. Bundan kimse dertlenmiyor. Ama biz dertleniyoruz. Eğer insan hakları evrensel beyannamesine zerre kadar saygınız varsa, 'biz buraya nasıl bir yardımda bulunabiliriz.' Bunu konuşması lazım. Ama bunların bir derdi yok" dedi.

"KALICI BARIŞI GÖRÜŞMEYE DAVET EDİYORUZ"

"Gazze'ye insani yardımlarımızı ulaştırmaya devam edeceğiz" diyen Erdoğan, "Filistinlilere yapılan insani yardımların kesilmesi ise yeni bir utanç lekesi olarak bu kararı alanların alnına yapışmıştır. Tüm tarafları önce ateşkesi sonra kalıcı barışı görüşmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"GAZZE ŞU AN İTİBARİYLE MAZLUMDUR"

"Kimi aktörlerin sükuneti tesis etmek yerine ateşe benzin döken hareketleri krizi derinleştirmektedir" diyen Erdoğan, "Gazze şu an itibarıyla mazlumdur, mağdurdur. Ama İsrail’in böyle bir mazlum durumu söz konusu değil. NATO’da beraber olduğumuz ABD’nin bölgeye uçak gemileri göndermesi taraflar arasında tansiyonun düşürülmesine hiçbir katkı sağlamıyor. ABD dışişleri bakanı benim dışişleri bakanıma görüşme yapıyor. İsrail’e dışişleri bakanı sıfatı ile değil bir yahudi sıfatıyla yaklaşıyorum diyor. Sana karşındakiler de bölgeye bir müslüman sıfatı ile yaklaşıyorum derse ne diyeceksin? Biz Yahudi, Türk, şu-bu demiyoruz.... Karşındakine insan sıfatı ile yaklaşacaksın. O çocukların halini görmüyor musun? Annelerinin babalarının ne hale geldiğini görmüyor musun? Biz bugüne kadar hiç böyle yaklaşmadık. Ülkemdeki İsrail büyükelçiliklerini her türlü koruma altına aldık. Çünkü bu tür dönemlerde her şey olabilir. Biz de ülkemizdeki büyükelçilikleri hep güvence altında tuttuk" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem