AKP'de taht oyunları: Eski bakan Vedat Bilgin'e beklemediği yerden darbe

Gazeteci Nuray Babacan, yeni bakan Vedat Işıkhan'ın eski bakan Vedat Bilgin'e büyük bir darbe yaptığını iddia etti.

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AKP'de taht oyunları: Eski bakan Vedat Bilgin'e beklemediği yerden darbe

Çeşitli bakanlıklardaki çekişmeleri Gazete Pencere'deki köşesine taşıyan Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, "Seçimlerden sonra kurulan yeni kabine ve değiştirilen bakanlar arasındaki çekişmeler, iktidar değişmiş gibi ses getiriyor" ifadelerini kullandı.

Nuray Babacan, "Yeni bakan Vedat Işıkhan’ın Vedat Bilgin’e “Görevde kalmasını istediğiniz isimler varsa, bildirin dediği, ilk iş olarak da ismi bildirilen 5 kişiyi görevden aldığı anlatılıyor" iddiasında bulundu.

İLK İŞİ GÖREVDEN ALMAK OLDU

Babacan'ın yazısının ilgili kısmı şöyle:

Diğer bakanlıklardaki görev değişiklikleri ve ‘temizlik operasyonları’ da en az İçişleri Bakanlığı kadar ilginç. Örneğin Çalışma Bakanlığı. Eski ve yeni bakanın ortak bir geçmişleri var.

Her ikisi de Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarında görev yaptı. Yani birlikte mesaileri oldu. Yeni bakan Vedat Işıkhan’ın Vedat Bilgin’e “Görevde kalmasını istediğiniz isimler varsa, bildirin” dediği, ilk iş olarak da ismi bildirilen 5 kişiyi görevden aldığı anlatılıyor.

SOYLU VE YERLİKAYA ARASINDAKİ SORUN

Halef-selef hesaplaşmasının en bilinen ve görünen örneği eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yeni bakan Ali Yerlikaya. İkisi arasındaki sorun o kadar gün yüzüne çıktı ki, biz de bu köşede birkaç kez konu etmek zorunda kaldık. İçişleri Bakanlığı’nda anlayış ve tavır değişikliği anlamına gelen yeni görevlendirmelerin sonuçları zaman içinde görülecek.

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