Zafer Partisi'nde istifa depremi!

Zafer Partisi Adana İl Başkanı Ayhan Binboğa ve tüm yönetimi partiden istifa ettiğini açıkladı. Yönetimle birlikte ayrıca parti üyesi 87 kişi de istifa etti.

İstifa gerekçesine ilişkin yazılı açıklama yapan Binboğa, şu ifadelere yer verdi:

"Milletvekilliği seçimlerinde partimize FETÖ’vari sızmalar olmaya başladı. Bununla ilgili genel başkanı ve genel merkezi bilgilendirerek önlem almaya çalıştım. Genel başkan ‘sana 2 kişiyi söylüyorum bunları kesinlikle göreve almayacaksın’ diyerek uyarmıştı. Biriyle ilgili savcılıkta 5 tane dosya var. Biri cumhurbaşkanına hakaret diğerleri de FETÖ soruşturmasıyla ilgili. Diğer şahsın da kadına karşı şiddetten devam eden soruşturmasından dolayı uyarmıştı. Ancak FETÖ zihniyeti, FETÖ’vari hareketler o kadar etkili olmuş ki dediği şahıslardan biri üst düzey göreve getirildi. Zafer Partisi'nin Adana'daki milletvekilliği sıralamasında il başkanı olarak, teşkilattan sorumlu il başkan yardımcım, seçim işlerinden sorumlu il başkan yardımcım, siyasi işlerden sorumlu il başkan yardımcımın hiçbirimizin görüşü alınmamıştır. Ama partiye dışarıdan FETÖ’vari sızmaya çalışan şahıs isim sıralamasını bizzat yapıp genel merkeze de onaylatmıştır."

"MHP'YE GERİ DÖNÜYORUZ"

Binboğa, yarın istifa eden tüm yönetici, ilçe başkanı, meclis üyeleri, belediye başkanı adayları ve istifa eden partililerle birlikte Milliyetçi Hareket Partisi’ne (MHP) katılacaklarını belirterek, "Yuvamıza MHP’ye geri dönüyoruz" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem