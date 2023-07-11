TKP, İstanbul'da zamlara karşı sokağa çıktı: Patronların boşalttığı kasayı emekçilerin cebinden dolduramazsınız

Türkiye Komünist Partisi (TKP) İstanbul İl Örgütü, son günlerde neredeyse her ürüne gelen zamlara karşı İstanbul Mecidiyeköy'de eylem düzenledi.

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TKP, İstanbul'da zamlara karşı sokağa çıktı: Patronların boşalttığı kasayı emekçilerin cebinden dolduramazsınız

Resmi Gazete’de geçtiğimiz günlerde yayımlanan düzenlemelerle mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 18’lik KDV dilimi yüzde 20, yüzde 8’lik KDV dilimi yüzde 10’a çıkarıldı.

Daha çok gıdayı kapsayan yüzde 1’lik KDV diliminde değişiklik yapılmadı. KDV ile ilgili artışlar 10 Temmuz’da yürürlüğe girecek. Tüketici kredilerinden alınan banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) de 5 puan artırılarak yüzde 15 oldu.

Vergi zamları ile birlikte bir çok üründe zamlar yağmur gibi yağmaya başladı. 

TKP SOKAĞA ÇIKTI 

Son zamlar alım gücü zaten zayıflayan emekçilerin hayatını daha da güçleştirirken; Türkiye Komünist Partisi (TKP) İstanbul İl Örgütü, son günlerde neredeyse her ürüne gelen zamlara karşı İstanbul Mecidiyeköy'de eylem düzenledi.

"PATRONLARIN BOŞALTTIĞI KASAYI EMEKÇİLERİN CEBİNDEN DOLDURAMAZSINIZ"

Partinin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Zamlara, hayat pahalılığına ve yoksulluğa karşı bildirilerimiz ve basın açıklamamızla Mecidiyeköy Metrobüs Durağı'ndan ses verdik: Patronların boşalttığı kasayı emekçilerin cebinden dolduramazsınız! Tüm işçi ve emekçileri sesimizi yükseltmeye, TKP saflarında eşitlik ve özgürlük bayrağı altında birlik olmaya çağırıyoruz" denildi. 

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Zam Türkiye Komünist Partisi - TKP
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