TİP'ten, Erdoğan'ın adaylığına sert çıkış: Öyle yağma yok!
Türkiye İşçi Partisi (TİP), AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "aday olabilir, olamaz" tartışmalarına sosyal medya hesabından yayımladığı video ile yanıt verdi. TİP'ten yapılan açıklamada, "Öyle yağma yok. Tayyip Erdoğan aday olamaz" denildi.
Seçimlerin 14 Mayıs'a alınacağının açıklanmasının ardından AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uzun süredir devam eden "aday olabilir, olamaz" tartışması yeniden alevlendi.
İktidara yakın siyasetçi ve hukukçular Erdoğan'ın, üçüncü kez aday olabilmesinin önünde hiçbir engelin olmadığını iddia ederken, muhalefet "olamayacağını" savunuyor.
"ÖYLE YAĞMA YOK"
Erdoğan'ın üçüncü kez "aday olabilir, olamaz" tartışması sürerken sosyal medya hesabından bir video paylaşan TİP, "Öyle yağma yok. Tayyip Erdoğan aday olamaz" dedi.
TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın Anayasa'yı hatırlattığı video şöyle:
Kaynak: Gerçek Gündem
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