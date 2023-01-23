İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan 'aday' açıklaması: Sorumluluk duygusuyla yoğun bir çaba sarf ediyoruz

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, parti genel merkezinde gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, “Uluslararası hukukun İYİ Parti’nin dış politikasında diplomasi alanında bir vazgeçilmez olduğunun her fırsatta altını çiziyoruz. Buradan hareketle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne (AİHS) taraf olan İsveç’in bu almış olduğu tutuma karşı Stockholm Mahkemesi’ne başvurma kararı aldık. Elbette bu başvurumuz, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) intikal edecek ve orada bir davaya dönüşecek” dedi.

Zorlu, 'Altılı Masa'nın çıkaracağı cumhurbaşkanı adayı hakkında; "Biz İYİ Parti olarak 13. Cumhurbaşkanı’nın bu masa tarafından belirlenecek aday olmasına büyük bir sorumluluk duygusuyla yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Hem uzlaşı iklimini hem ortak akıl kavramlarını hayata geçirmek için yoğun bir çaba sarf ediyoruz" diye konuştu.

Kürşad Zorlu, özetle şunları söyledi:

“Hafta sonu İsveç’te Stockholm Büyükelçiliği önünde asla kabul edemeyeceğimiz çirkin bir eylem gerçekleşti. Bir sosyopat grup diyelim biz onlara. Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’i yakma girişiminde bulundular. Daha önce de defalarca yaptıkları gibi. Bu konunun kesinlikle bir ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilemeyeceğini daha önce biz kurumsal hesabımızdan paylaşmıştık. Hemen ardından sayın Genel Başkanımız Şanlıurfa Kongremizde tepkilerini ortaya koydu. Bu olayın iki boyutu var. Elbette siyasetin tablosuna baktığımızda hemen hemen siyasi partilerimizin büyük bölümü, vatandaşlarımızın çoğunluğu bu konuyu birlikte bir tutum sergilediler ve herkes bunu kınadı. Şimdi, böyle bir tablo karşısında siyasi iktidarın ne yapması lazım? Köklü ve etkili çözümler ortaya koyarak İsveç başta olmak üzere bu konuyu sürekli özellikle seçim öncesinde Türkiye’ye karşı kullanmak isteyen, bu yönde çabalar içinde olan ülkelerin bir daha yapmamasını sağlamaktır. Buna izin verilmesini önlemektir. Yoksa Savunma Bakanı’nın programını ertelemek, efendim birtakım kurgulanmış yayınlarda bu konuyu bir seçim malzemesi haline getirmek, bunların esasında bir çözüm olmadığını söylüyoruz biz İYİ Parti olarak. Dış düşman algısı üzerinden siyasete yön verilme girişimleri bizim yeni rastladığımız bir sürpriz gelişme elbette olamaz.

“İSVEÇ’İN BU ALMIŞ OLDUĞU TUTUMA KARŞI STOCKHOLM MAHKEMESİ’NE BAŞVURMA KARARI ALDIK”

Bizi İYİ Parti olarak bir adım atıyoruz. Çünkü, hukukun üstünlüğüne inanıyoruz. Uluslararası hukukun İYİ Parti’nin dış politikasında diplomasi alanında bir vazgeçilmez olduğunun her fırsatta altını çiziyoruz. Buradan hareketle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne (AİHS) taraf olan İsveç’in bu almış olduğu tutuma karşı Stockholm Mahkemesi’ne başvurma kararı aldık. Elbette bu başvurumuz, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne intikal edecek ve orada bir davaya dönüşecek. Böylelikle hem 9.madde hem de sözleşmenin 10.maddesinden kaynaklanan Türkiye’nin ve Türk milletinin bu hukuksal çerçevesinde hakkını arama süreci İYİ Parti tarafından başlatılmış olacak. Biz bunun öncüsü olacağız.

“BAŞTA AKP OLMAK ÜZERE GERÇEKTEN BU KONUDA SAMİMİYSENİZ, BİZİM BU ÖNCÜLÜK ETTİĞİMİZ ADIMI DESTEKLEYECEKSİNİZ”

Vatandaşlarımızın huzurunda kamuoyuna bir çağrıda bulunuyorum: Başta AKP olmak üzere gerçekten bu konuda samimiyseniz, bizim bu öncülük ettiğimiz adımı destekleyeceksiniz, desteklemek zorundasınız. Çünkü, milletimiz bu konuda birlik olmuş durumda. Dolayısıyla burada bir partizanlık üzerinden yeni bir öykü yaratma girişimlerini ne rasyonel ne de milletimizin bu duruşuna uygun olarak görüyoruz. Bu çağrımızın da kısa bir süre içerisinde vatandaşlarımız nezdinde de kabul göreceğine inanıyoruz.

“HEM UZLAŞI İKLİMİNİ HEM ORTAK AKIL KAVRAMLARINI HAYATA GEÇİRMEK İÇİN YOĞUN ÇABA SARF EDİYORUZ”

Perşembe günü önemli bir toplantı olacak İYİ Parti ev sahipliğinde. Sayın Genel Başkanımız da bunu ifade ettiler. Bu toplantı sanıyorum ilk kez bu ölçekte aday üzerinde durulacak toplantı olacak. Tabii içeriğine ilişkin olarak şu an da detay vermem mümkün değil ama şunu bilmenizi istiyorum: Biz İYİ Parti olarak 13. Cumhurbaşkanı’nın bu masa tarafından belirlenecek aday olmasına büyük bir sorumluluk duygusuyla yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Hem uzlaşı iklimini hem ortak akıl kavramlarını hayata geçirmek için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. En önemlisi halkımızın istek ve beklentilerini de bu masada tutmaktan vazgeçmeyeceğiz. Bunun çabası içerisinde olmayı sürdüreceğiz.”