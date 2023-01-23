Demirtaş'tan muhalefet liderlerine ortak aday mesajı: "Yakında hepinizle bir araya geleceğiz ya içeride ya dışarıda"

Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda muhalefet liderlerine seslendi. Demirtaş, "Ortak aday diyoruz, yine herkes, olmasın diye ne gerekiyorsa yapıyor. Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır? Tüm liderlere sesleniyorum, yakında hepinizle bir araya geleceğiz. Ya içeride ya dışarıda!" dedi.

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Demirtaş'tan muhalefet liderlerine ortak aday mesajı: "Yakında hepinizle bir araya geleceğiz ya içeride ya dışarıda"

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne Hapishanesi’nden muhalefet liderlerine seslendi.

Ortak aday olmasın diye çaba gösterenler olduğunu söyleyen Demirtaş, “Tüm liderlere sesleniyorum, yakında hepinizle bir araya geleceğiz. Ya içeride ya dışarıda!” ifadelerini kullandı.

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“YA TAM DEMOKRASİ YA MUTLAK DİKTATÖRLÜK”

Demirtaş, şunları kaydetti:

“Üç yıldır demokrasi ittifakı olsun diye çırpınıp durduk, olmasın diye muhalefet dahil herkes üstüne düşeni fazlasıyla yaptı. Halk demokrasi ittifakını yoksullaşarak kurdu, partiler ne yazık ki kuramadı.

Şimdi önümüzde dört ay var, ortak aday diyoruz, yine herkes, olmasın diye ne gerekiyorsa yapıyor. Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır?

Tüm liderlere sesleniyorum, yakında hepinizle bir araya geleceğiz. Ya içeride ya dışarıda!

Neyse ki bu seçimi siyasetçiler değil, halk kazanacak.

Ya tam demokrasi ya mutlak diktatörlük.

Kendi gücünüze güvenin, inanın ve dört ay boyunca enerjiyle çalışın. Kesinlikle kazanacağız.”

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Kaynak: Gerçek Gündem

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