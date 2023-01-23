Tarikatçının 'Sigara içenler kıyamet gününe ağzında cinsel uzvuyla gelecek' sözleri yeniden gündemde
Mustafa Atmaca Sakaryevi isimli tarikatçının ''Sigara içenler kıyamet gününe ağzında cinsel uzvuyla gelecek'' sözleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.
Yayınladığı videolarla gündeme gelen Mustafa Atmaca Sakaryevi isimli tarikatçının, 2015 yılında sarf ettiği sözler yeniden sosyal medyada gündem oldu.
Söz konusu şahsın sigara içenlerin kıyamet günün de ağzında cinsel organla geleceğini söylediği görüntüler sosyal medyada birçok kez paylaşıldı.
Görüntülere bir kez daha tepki yağdı.
O görüntüler şöyle:
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