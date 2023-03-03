TİP'li Barış Atay'dan, Erdoğan üzerinden Akşener'e gönderme!

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamaları sonrası AKP'li cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üzerinden göndermede bulundu. Atay, "Gideceksiniz" dedi.

TİP'li Barış Atay'dan, Erdoğan üzerinden Akşener'e gönderme!

Partisinin Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "İYİ parti dayatmaya mecbur bırakıldı, tercihe zorlandı" diye konuşan Akşener, cumhurbaşkanı adaylığı için Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na çağrıda bulundu.

Açıklamanın ardından Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan Akşener'e, sosyal medya hesabından AKP'li cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üzerinden göndermede bulundu.

Atay'ın paylaşımı şöyle:

"Bütün renk ve çeşitlerinizle gideceksiniz!"

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Meral Akşener İYİ Parti CHP Kemal Kılıçdaroğlu
HDP: 'Akşener sadece kendine yakışanı yaptı' HDP: 'Akşener sadece kendine yakışanı yaptı'
İYİ Parti Sözcüsü toplantıda yaşananları anlattı: 'Kılıçdaroğlu oybirliğiyle reddedildi' İYİ Parti Sözcüsü toplantıda yaşananları anlattı
Kadayıfın çıtır çıtır olmasını sağlıyor. Tüm tatlıcıların bildiği püf nokta Kadayıfın çıtır çıtır olmasını sağlıyor. Tüm tatlıcıların bildiği püf nokta
Pilav pişirme şekliniz sizi hasta edebilir. Pilavda zehirleyen tehlike Pilav pişirme şekliniz sizi hasta edebilir. Pilavda zehirleyen tehlike
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye’de deprem riski olmayan bölgeler belli oldu: İşte o iller Türkiye’de deprem riski olmayan bölgeler belli oldu: İşte o iller
EYT'liye ek zam müjdesi: Emekli maaşları artacak EYT'liye ek zam müjdesi: Emekli maaşları artacak
Akşener'in Altılı Masa kararı sonrası İYİ Partililerde istifa furyası: Sosyal medyadan paylaştılar Akşener'in Altılı Masa kararı sonrası İYİ Partililerde istifa furyası: Sosyal medyadan paylaştılar
'İstanbul'da duble tehlike var' dedi, alarm veren bölgeleri açıkladı 'İstanbul'da duble tehlike var' dedi, alarm veren bölgeleri açıkladı
İstanbul için korkutan deprem açıklaması: Bu ilçelerde 10 şiddetinde hissedilecek İstanbul için korkutan deprem açıklaması: Bu ilçelerde 10 şiddetinde hissedilecek