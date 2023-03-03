TİP'li Barış Atay'dan, Erdoğan üzerinden Akşener'e gönderme!

Partisinin Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "İYİ parti dayatmaya mecbur bırakıldı, tercihe zorlandı" diye konuşan Akşener, cumhurbaşkanı adaylığı için Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na çağrıda bulundu.

Açıklamanın ardından Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan Akşener'e, sosyal medya hesabından AKP'li cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üzerinden göndermede bulundu.

Atay'ın paylaşımı şöyle:

"Bütün renk ve çeşitlerinizle gideceksiniz!"

Bütün renk ve çeşitlerinizle gideceksiniz! https://t.co/yTp2YjkLvN — Barış Atay (@barisatay) March 3, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem