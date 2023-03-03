HDP eski milletvekili: 'Akşener sadece kendine yakışanı yaptı'

HDP Eski Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Altılı Masa’dan ayrılmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı

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HDP eski milletvekili: 'Akşener sadece kendine yakışanı yaptı'

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eski Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'dan ayrılmasıyla ilgili sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

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"SADECE KENDİNE YAKIŞANI YAPTI"

Yiğitalp, Twitter'dan yaptığı açıklamada “Meral Akşener hiç bir zaman Türkiye halklarının umudu olmadı. Gereğinden fazla rol vermeye gerek yok. Sadece kendine yakışanı yaptı” dedi.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının konuşulduğu toplantının ardından partisinin Genel İdare Kurulu'nu toplamış, yaklaşık 1,5 saat süren kritik toplantının ardından açıklamalarda bulunan Akşener, İYİ Parti dışındaki Millet İttifakı bileşenlerinin tamamının cumhurbaşkanı adayı olarak CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu önerdiğini aktarmıştı.

Akşener, "İYİ parti dayatmaya mecbur bırakıldı, tercihe zorlandı" diyerek Akşener, cumhurbaşkanı adaylığı için Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na çağrıda bulunmuştu.

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