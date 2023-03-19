TİP'in hedefinde milletvekili çıkarmak için 5 il var

Oyunu yüzde 3'e çıkararak Hazine yardımı almaya da hak kazanmak isteyen Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) hedefinde, aralarında depremle sarsılan Hatay'ın da olduğu beş ilde milletvekili çıkarmak var.

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TİP'in hedefinde milletvekili çıkarmak için 5 il var

Sandık gününe Emek ve Özgürlük İttifakı ile hazırlanan partiler, seçim iş birliğinde uzlaştı. Varılan anlaşmaya göre HDP, 81 ilde milletvekili listesi çıkaracak. İttifakın bileşeni Türkiye İşçi Partisi (TİP) HDP’nin çok güçlü olduğu Kürt illeri dışındaki kentlerde ittifak çatısı altında, kendi listesiyle seçimlere katılabilecek.

Partilerin tek tek iller üzerinde çalışmaları önümüzdeki haftalarda da sürecek.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre oyunu yüzde 3’e çıkararak Hazine yardımı almaya da hak kazanmak isteyen TİP’in hedefinde milletvekili çıkarmak için 5 il var. Bu kentler İstanbul, İzmir, Adana, Mersin ve Hatay olarak sıralanıyor.

İttifak çalışmasında yer alan kurmaylar, "Prensipte anlaştık. Çok detaylı bir çalışma olacak. Kimsenin kaybetmediği, kazan-kazan olan bir tablo ortaya çıkarmak istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

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Türkiye İşçi Partisi - TİP Seçim 2023
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