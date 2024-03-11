Tepkilerin odağındaki gazeteci Mehmet Akif Ersoy: Arkadaşlar bir karar verin

Habertürk TV'de yayınlanan 'Nedir Ne Değildir' programında AKP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilen Murat Kurum'la yaptığı program nedeniyle eleştirilen gazeteci Mehmet Akif Ersoy'dan yeni açıklama geldi.

Söz konusu programda siyasi sorular hariç birçok konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Kurum'a Gazze ile ilgili bir soru yöneltilmiş, stüdyodan bir sesin "Bu olmaz. Mikrofonu alabilir miyiz?" dediği duyulmuştu.

Bunun üzerine genç, sorusunu soramayarak mikrofonu devretmişti.

Ersoy, yaşananlarla ilgili olarak kişisel X (eski adıyla Twitter) hesabında yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Arkadaşlar bir karar verin, bazı muhalif hesaplar ve trolleri 'Gazetecilik bitti-yandaş - yalaka Akif, mikrofonu elinden aldı' falan diye gömüyor. İktidara yakın kimi hesap ve troller de 'Murat Kurum’a operasyon çekti. Akif güvenilmez biri, Habertürk’e çok dikkat edin' kafasında."

Arkadaşlar bir karar verin, bazı muhalif hesaplar ve trolleri “Gazetecilik bitti-yandaş - yalaka Akif, mikrofonu elinden aldı” falan diye gömüyor.



İktidara yakın kimi hesap ve troller de “Murat Kurum’a operasyon çekti. Akif güvenilmez biri, Habertürk’e çok dikkat edin”… — Mehmet Akif ERSOY (@ersoyakif1) March 11, 2024

Murat Kurum yayınında Gazze sorusunu neden böldüm anlatayım arkadaşlar: 👉🏼 https://t.co/sXuJYLIZgy March 10, 2024

NE OLMUŞTU?

Murat Kurum, 1 Mart’taki bir konuşmasında şunları söylemişti: "31 Mart’ta Gazze’deki mazlumlar sevinecek, Gazze’de elini bize uzatan kardeşlerimiz sevinecek. Gazze’nin özgürlüğü için, İBB olarak Gazze’ye yapacağımız yardımlar için 31 Mart’ta milletimiz gerçek belediyecilikten yana tavrını koyacaktır."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kurum’un bu sözlerine "Bu kadar insanların aklını alaya alan bir belediye başkan adayı, hiçbir seçim bölgesinde yoktur" diye tepki göstermişti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Kurum’u 5 Mart’taki Gazze’ye gönderecekleri yardım TIR’larının etkinliğine davet etmişti.