Tepkiler Sonrası Mahkemeden Dikkat Çeken Karar: Kemal Kılıçdaroğlu Hakkındaki 'Zorla Getirme' Kararı Kaldırıldı

İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi’nin CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında ‘zorla getirme kararı’ vermesinin ardından kamuoyundan büyük tepki gelmişti. Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, kararın kaldırıldığını duyurdu.

Mahkemenin, Kılıçdaroğlu hakkında verdiği 'zorla getirme' kararını hiçbir itiraz olmadan kaldırması dikkat çekti. Bu kararla akıllara 'Tepki hukuku mu devrede?' sorusu geldi.

Kılıçdaroğlu hakkında verilen 'zorla getirme' kararı, başta CHP olmak üzere kamuoyunun pek çok çevresi tarafından sert şekilde eleştirilmişti.

Celal Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili hukuksuz "Zorla Getirme Kararı" kaldırıldı! İstanbul 48 Asliye Ceza Mahkemesi, infial yaratan kararından geri adım attı! İlgili Hakim, itiraz sunulmadan kendi hukuksal kararını bugün itibariyle kaldırmak zorunda kaldı.. Kamuoyunun bilgisine...”