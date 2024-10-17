DEM Parti'den Selahattin Demirtaş'a Ziyaret! İşte İlk Detaylar...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM açılışında DEM Parti grubuyla tokalaşması "Yeni çözüm süreci mi başlıyor?" tartışmalarını da beraberinde getirdi. Siyaset arenası bu gündemle çalkalanırken siyasilerden art arda açıklamalar ve çağrılar geldi. Tüm bunların ardından DEM Parti'nin eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edeceği öğrenildi.

Beklenen ziyaret bugün gerçekleşti. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı, tutuklu bulunduğu Edirne'deki cezaevinde ziyaret etti. Hatimoğulları ve Bakırhan'ın, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda gerçekleştirdikleri ziyaret, yaklaşık 4 saat sürdü. Ziyarette, Hatimoğulları ve Bakırhan, eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı ile de görüştü.

NE OLMUŞTU?

MHP lideri Bahçeli, "Terörist başı buyursun terörün bittiğini, örgütün tasfiye edildiğini ilan etsin, ama devletin terörle masaya oturmasını kimse beklemesin" çağrısında bulunmuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de "Ne Devlet Beyin bizi hapsettiği yerde ne DEM’in Eş Genel Başkanının bize işaret ettiği yerde, ne Devlet Beyin sözde endişelerini haklı çıkaracak ne DEM’in geçmişe bir takım referanslarla ortaya koyduğu güvensizlik üzerinden, aman kendimizi birilerine beğendireceğiz diye olmadık bir şey yaparız" ifadelerini kullanmıştı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise "O zaman tecridi kaldırın, sayın Öcalan'ın kendi örgütüne, kendi arkadaşlarına ne dediğini görelim" demişti.

Tüm bu açıklamalardan sonra DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ile Tülay Hatimoğulları'nın eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edeceği öğrenilmişti.

Kaynak: AA