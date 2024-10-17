Erzurum Valiliği'nin Paylaşımı Olay Oldu! Görenleri Şaşırtan Görüntülerin Aslı Ortaya Çıktı

Erzurum Valiliği'nin sosyal medya hesabı, dün 'Dünya Kadın Çiftçiler Günü' nedeniyle İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün ziyaretini paylaştı. İl Tarım ve Orman Müdürü Alparslan Kenger ve kurum personelinin katılımıyla gerçekleşen etkinliğin fotoğraflarının paylaşıldığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

KADIN ÇİFTÇİLERİN KIYAFETLERİ MERAK EDİLDİ

Valilik, paylaşımına şu not düştü:

"İl Tarım ve Orman Müdürlüğü “Dünya Kadın Çiftçiler Günü“nü kadın çiftçilerimizle bir araya gelerek kutladı. İl Tarım ve Orman Müdürü Alparslan Kenger ve kurum personelinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte; Kadın Çiftçilerin Güç Birliği olan S.S. Yiğitpınar, Taşkaynak ve Övenler Mahalleleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyelerinin talepleri dinlenerek kadın çiftçilerimizin çalışmalarına her zaman destek olunacağı aktarıldı."

Gerçekleştirilen ziyarette kadın çiftçilerin üzerindeki kıyafet merak konusu oldu. Karede kadın çiftçilerin giydiği örtünün "Ehram" adı verilen Erzurum'un geleneksel giysileri olduğu ve bitmek bilmeyen kış ayları için özel olarak tasarlandığı öğrenildi.

EHRAM NEDİR?

Kadın çiftçilerin Erzurum’un yöresel kıyafeti ‘ehram’ giymesi sonrası 'ehram'ın ne olduğu internette aratılmaya başladı.

‘İhram’ olarak da bilinen ‘ehram’ ile ilgili Erzurum İl ve Turizm Müdürlüğü’nün internet sayfasında “İnce eğrilmiş koyun yününden yapılan çok zahmetli aşamalardan geçerek düz yüzeyli mekikli dokuma ile elde edilen kadın dış giysisinin adı” olduğu belirtiliyor.

Yine söz konusu sayfada “Yazılı kaynaklarda ehramın ilk ne zaman dokunmaya ve kullanılmaya başlandığına ilişkin kesin bilgiye ulaşılamamakla birlikte bugünkü şekliyle 1850’li yıllardan beri kullanıldığı” bilgisine yer veriliyor.