'Çözüm Süreci' Tartışmaları Sürerken... DEM Parti'den Dikkat Çeken Ziyaret! Selahattin Demirtaş ile Görüşülecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM açılışında DEM Parti grubuyla tokalaşması "Yeni çözüm süreci mi başlıyor?" tartışmalarını da beraberinde getirdi. Siyaset arenası bu gündemle çalkalanırken bugün siyasilerden art arda açıklamalar ve çağrılar geldi.

MHP lideri Bahçeli, "Terörist başı buyursun terörün bittiğini, örgütün tasfiye edildiğini ilan etsin, ama devletin terörle masaya oturmasını kimse beklemesin" çağrısında bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de "Ne Devlet Beyin bizi hapsettiği yerde ne DEM’in Eş Genel Başkanının bize işaret ettiği yerde, ne Devlet Beyin sözde endişelerini haklı çıkaracak ne DEM’in geçmişe bir takım referanslarla ortaya koyduğu güvensizlik üzerinden, aman kendimizi birilerine beğendireceğiz diye olmadık bir şey yaparız" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise "O zaman tecridi kaldırın, sayın Öcalan'ın kendi örgütüne, kendi arkadaşlarına ne dediğini görelim" dedi.

DEM PARTİ, DEMİRTAŞ'I ZİYARET EDECEK

Tüm bu açıklamalardan sonra DEM Parti'den dikkat çeken bir ziyaret açıklaması geldi. Medyascope'tan Ferit Aslan'ın haberine göre, eski HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, yarın Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret edecek.

Buldan’ın ziyaretinden ardından Demirtaş’ı DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ile Tülay Hatimoğulları’nın da ziyaret edeceği öğrenildi. Bu ziyaretlerin son yaşanan gelişmelerden sonra artması bekleniyor.