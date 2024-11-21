TBMM'de Bulunan 10 Parti Kayyımlara Karşı Harekete Geçti

TBMM'de yer alan 10 parti kayyım düzenlemesinin kaldırılması için harekete geçti. TBMM'de grubu bulunan partiler ayrı ayrı kanun teklifi verirken, grubu bulunmayan partiler ise CHP'nin teklifine imza atarak destek verdi.

Son Güncelleme:
TBMM'de Bulunan 10 Parti Kayyımlara Karşı Harekete Geçti

TBMM’de grubu bulunan CHP, DEM, İyi Parti, Saadet Partisi grupları tarafından kayyım düzenlemesinin kaldırılmasına yönelik ayrı ayrı kanun teklifleri verilirken; DEVA Partisi de kayyım düzenlemesinin kaldırılması için ayrı bir teklif sundu.

TBMM'de Bulunan 10 Parti Kayyımlara Karşı Harekete Geçti - Resim : 1

GRUBU OLMAYAN PARTİLERDEN İMZALI DESTEK

CHP Grubu’nun teklifine Meclis’te grubu bulunmayan Yeniden Refah Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Emek Partisi ve Demokrat Parti imza vererek destekledi. Böylece parlamentoda temsil edilen 10 siyasal parti; kayyım uygulamasının kaldırılmasını öngören kanun teklifine destek vermiş oldu.

TBMM'de Bulunan 10 Parti Kayyımlara Karşı Harekete Geçti - Resim : 2

TBMM'de Bulunan 10 Parti Kayyımlara Karşı Harekete Geçti - Resim : 3

TBMM'de Bulunan 10 Parti Kayyımlara Karşı Harekete Geçti - Resim : 4

TBMM'de Bulunan 10 Parti Kayyımlara Karşı Harekete Geçti - Resim : 5

"DEMOKRASİ AÇISINDAN ÖNEMLİ"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "parlamentoda bulunan 10 siyasal partinin kayyım düzenlemesinin kaldırılması yönünde verdiği teklifin demokrasi açısından önemli olduğunu" vurguladı.

CHP'nin verdiği teklifte, "Kayyım uygulamaları, belediyeler üzerinden sıkı bir idari vesayet kurmak suretiyle; Türkiye'de demokratik bir toplumun inşasını baltalayan, toplumsal uzlaşmanın önüne geçen, seçmen iradesini yok sayan siyasi eylemlerdir" denildi. Kanun teklifi ile, "hukuka aykırı kayyım uygulamalarına dayanak olarak gösterilen kanun hükümlerinin yürürlükten kaldırılmasının amaçlandığı" belirtildi.

Esenyurt Belediyesi'nde Kayyım Kıyımı: Gazeteciyi 'Temizlik İşleri'ne SürdülerEsenyurt Belediyesi'nde Kayyım Kıyımı: Gazeteciyi 'Temizlik İşleri'ne SürdülerGüncel
Siyasette 'Özür' Polemiği! Bu Kez De Meclis'teki 'Kayyım Kavgası' Karşı Karşıya GetirdiSiyasette 'Özür' Polemiği! Bu Kez De Meclis'teki 'Kayyım Kavgası' Karşı Karşıya GetirdiSiyaset

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Kayyım Esenyurt TBMM
Son Güncelleme:
Petekleri Cayır Cayır Yaksanız da Bunları Yapıyorsanız Eviniz Buz Gibi Olacak Petekleri Cayır Cayır Yaksanız da Bunları Yapıyorsanız Eviniz Buz Gibi Olacak
Kılıçdaroğlu’nun Avukatından Bakan Tunç’a ‘Hodri Meydan’ Kılıçdaroğlu’nun Avukatından Bakan Tunç’a ‘Hodri Meydan’
AKP Beylikdüzü İlçe Başkanlığına Saldıran Şahıs Yakalandı! 'Alkollüydüm, Hatırlamıyorum' AKP İlçe Başkanlığına Saldıran Şahıs Yakalandı
Japonların Vazgeçilmez Yemeği Suşi Meğer Böyle Bulunmuş Japonların Vazgeçilmez Yemeği Suşi Meğer Böyle Bulunmuş