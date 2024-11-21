TBMM'de Bulunan 10 Parti Kayyımlara Karşı Harekete Geçti

TBMM’de grubu bulunan CHP, DEM, İyi Parti, Saadet Partisi grupları tarafından kayyım düzenlemesinin kaldırılmasına yönelik ayrı ayrı kanun teklifleri verilirken; DEVA Partisi de kayyım düzenlemesinin kaldırılması için ayrı bir teklif sundu.

GRUBU OLMAYAN PARTİLERDEN İMZALI DESTEK

CHP Grubu’nun teklifine Meclis’te grubu bulunmayan Yeniden Refah Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Emek Partisi ve Demokrat Parti imza vererek destekledi. Böylece parlamentoda temsil edilen 10 siyasal parti; kayyım uygulamasının kaldırılmasını öngören kanun teklifine destek vermiş oldu.

"DEMOKRASİ AÇISINDAN ÖNEMLİ"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "parlamentoda bulunan 10 siyasal partinin kayyım düzenlemesinin kaldırılması yönünde verdiği teklifin demokrasi açısından önemli olduğunu" vurguladı.

CHP'nin verdiği teklifte, "Kayyım uygulamaları, belediyeler üzerinden sıkı bir idari vesayet kurmak suretiyle; Türkiye'de demokratik bir toplumun inşasını baltalayan, toplumsal uzlaşmanın önüne geçen, seçmen iradesini yok sayan siyasi eylemlerdir" denildi. Kanun teklifi ile, "hukuka aykırı kayyım uygulamalarına dayanak olarak gösterilen kanun hükümlerinin yürürlükten kaldırılmasının amaçlandığı" belirtildi.

Kaynak: Gerçek Gündem