Kılıçdaroğlu’nun Avukatından Bakan Tunç’a ‘Hodri Meydan’

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP’nin 7’nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açılan hapis ve siyasi yasak istemli dava hakkında bir açıklama yapmıştı.

Tunç “O soruşturmaların içinde nasıl, hangisi sözler nedeni ile açıldığına bakmak lazım. Cumhurbaşkanımıza karşı ağza alınmayacak sözler bunlar. Halkın kabul etmeyeceği konuşmalardan dolayı soruşturmalar açıldı” ifadelerini kullanmıştı.

KILIÇDAROĞLU’NUN AVUKATI: HODRİ MEYDAN

Bakan Tunç’un açıklamasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik de bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Çelik, şöyle tepki gösterdi:

Bu davaları açtırmış olduklarına pişman olacaklar. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan ibretlik açıklamalar! Ancak bu denli çapsız olunabilir! Hukuk eğitimini nasıl almış bilemiyorum! Görülmekte olan bir dava ile ilgili olarak Yargı Görevlilerine açıkça telkinde bulunma cüretini gösteren dolayısıyla açıkça suç işleyen bir Adalet Bakanı! Bu davaları açtırmış olduklarına pişman olacaklar. Hodri Meydan.