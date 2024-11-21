Kılıçdaroğlu'nun Eşiyle Çocukları Yarın Duruşmaya Katılacak

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu cuma günü, hakkında siyasi yasak ve 11 yıl 8 aya kadar hapis cezası istenen davanın duruşmasına katılarak savunma yapacak. Kılıçdaroğlu kararını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Kılıçdaroğlu'nun duruşmaya katılma kararını duyurmasından sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başta olmak üzere birçok siyasiden destek mesajı geldi.

BİR GÜN KALA KRİTİK GELİŞME

Davanın görüşmesine bir gün kala ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kılıçdaroğlu’nun eşi ve çocuklarının da yarın görülecek duruşmaya katılarak, Kılıçdaroğlu’nun yanında olacakları öğrenildi.

ÖZEL VE YAVAŞ DURUŞMAYA KATILACAKLARINI AÇIKLADI

Hem Özel hem de Yavaş, duruşmaya katılacaklarını açıkladı. Ayrıca destek açıklamasında bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da duruşmaya katılması bekleniyor.

İMAMOĞLU ALMANYA ZİYARETİ NEDENİYLE KATILAMAYACAK

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, "adil bir demokrasi için" paneline katılmak için Almanya’ya gitti. Yurtdışında olduğu için Kılıçdaroğlu'nun duruşmasına katılamayacak.

KILIÇDAROĞLU NEDEN YARGILANIYOR?

Söz konusu dava 17-25 Aralık sürecinde Kılıçdaroğlu'nun dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle açılmıştı. Kılıçdaroğlu'nun duruşması saat 14.00'te 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek..

Kaynak: Habertürk