DEM Parti-CHP Görüşmesinde Tarih Belli Oldu

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel cumartesi günü bir araya gelecek. Görüşmede Kürt sorununa dair bir süredir devam eden tartışmalar ele alınacağı belirtildi.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yapacağı görüşmenin tarihi belli oldu.

GÖRÜŞME CUMARTESİ GÜNÜ GERÇEKLEŞECEK

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i, 23 Kasım Cumartesi günü CHP Genel Merkezi'nde ziyaret edecek.

Saat 11.00’de başlayacak görüşmede Kürt sorununa dair bir süredir devam eden tartışmaların ele alınması bekleniyor.

DEM PARTİ’DEN ZİYARET TRAFİĞİ

DEM Parti Eş Genel Başkanları, son dönemde birçok siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle benzer tartışmaları yürütüyor. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile gerçekleşen ilk görüşme sonrası SOL Parti heyeti ve Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) Genel Başkanı Ali Babacan ile bir görüşme gerçekleştirildi.

BUGÜN, YENİDEN REFAH ZİYARET EDİLECEK

Hatimoğulları ve Bakırhan, bugün ise Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile görüşecek.

Kaynak: Mezapotamya Ajansı