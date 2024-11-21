Adalet Bakanı'ndan Kılıçdaroğlu Açıklaması: 'Siyasi Yasak Davası'nda Son Durum Ne?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açılan ve siyasi yasak talep edilen davaya ilişkin konuştu.

Bakan Tunç açıklamasında, "Siyasetçilerimizin konuşmalarını yaparken, yapıcı siyaset yaptıklarında kazançlı çıkacaklarını ifade ediyoruz. Şu anda Kılıçdaroğlu ile ilgili devam eden 9 dava ve 5 soruşturma var. Bunu değerlendirecek olan bağımsız ve tarafsız yargıdır" ifadelerini kullandı.

Tunç, MHP'den istifa ettirilen milletvekilleri hakkındaki söz konusu iddialarla ilgili olarak da, "Yargımıza intikal etmiş bir adli soruşturma söz konusu değil" diye konuştu.

'KILIÇDAROĞLU HAKKINDA 9 DAVA, 5 SORUŞTURMA VAR'

Bakan Tunç'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Soruşturmaları farklı yerlere çekmek son derece yanlış. Sayın Cumhurbaşkanımıza ağza alınmayacak, toplumun kabul etmeyeceği ifadelerden dolayı soruşturma açılmıştı. Silifke'de Erdemli'de Edirne ve Ankara mitinglerinde gerçekleşen bu konuşmalarda dosyalar birleştirilmiş dava devam ediyor. Hakaret içeren soruşturmalar farklı tarafa çekilmemeli. Karalama ve hakaret siyasetiyle bir yere varılamaz.

Siyasetçilerimizin konuşmalarını yaparken, yapıcı siyaset yaptıklarında kazançlı çıkacaklarını ifade ediyoruz. Şu anda Kılıçdaroğlu ile ilgili devam eden 9 dava ve 5 soruşturma var. Bunu değerlendirecek olan bağımsız ve tarafsız yargıdır.

NASUH MAHRUKİ'NİN TUTUKLANMASINA İLİŞKİN

Bakan Tunç, tutuklanan AKUT eski başkanı Nasuh Mahruki hakkında da açıklamalarda bulundu. Tunç, Mahruki’nin tutuklanmasına ilişkin açıklamalarında şunları kaydetti:

"Bahsettiğiniz soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bir soruşturma. Bu paylaşımların suç teşkil edip etmeyeceğini belirleyecek olan yargı mensupları. Ancak paylaşıma baktığımız zaman özellikle yargının soruşturma başlatmasına gerekçe gösterdiği paylaşımları kamuoyu sizler okuyorsunuz oradaki ifadeler özellikle iktidarın seçimleri sahtekarlıkla kazandığına yönelik ifadeler var. Yine FETÖ’den aldığı akılla ölülere bile oy kullandırıldığına yönelik ifadeler var. Özellikle sığınmacı altında milyonlarca teröristin cihatçının Türkiye’ye geldiğini ve bunların TC devletini iç savaşa sürükleyeceğine yönelik ifadeler vr. Bunlar çok tehlikeli. Dolayısıyla yargının suç unsuru gördüğü ifadeler olarak değerlendirildi. Ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca bir adli soruşturma başlatıldı. Burada seçimlerin nasıl yapıldığını bu ülkede yüzde 85 katılımla gerçekleştirilen seçimlerin nasıl şeffaf bir şekilde yapıldığı hep birlikte görüyoruz.

Dünyanın en şeffaf seçimler. Özellikle seçmen listeleri YSK sayfasında yayımlanıyor bunu herkes görüyor biz oy kullandığımız sandıkta isim isim kimlerin oy kullandığını görüyoruz. Sandık sonuç tutanaklarının şeffaf bir şekilde YSK sitesinde görüyoruz hepimiz. Burada bir sahtekarlık olduğunu, milyonlarca kişiye sahte kimlik verilecek oy kullandırıldığını ifade etmek… tabii bu ifadelerin suç teşkil edip etmediğini değerlendirecek olan elbette ki yargımızdır. YSK’nın anayasal düzeni ihlal ettiği ve vatana ihanetle yargılanacağına ilişkin ifadelerin suç teşkil edip etmediğini, TCK’nın hangi maddesine tekabül ettiğini değerlendirecek olan yargıdır. Yargı süreçlerine hukuk devletinde saygı göstermek gerekir ve sonucu beklemek gerekir."

BAKAN YERLİKAYA İLE CHP'LİLER ARASINDA YAŞANAN TARTIŞMA

Meclis'teki kayyum tartışmasına da değinen Tunç, "Yaşananları kabul etmek mümkün değil. Meclis'te fiili saldırıya yer yoktur. Bunlar demokrasilerde olan şeyler değil. Kimse bakanlarımıza engellemede bulunamaz, kınıyoruz. Bu tür çirkin eylemlerle bir yere varılamaz" ifadelerini kullandı.

YASA DIŞI BAHİS SORUŞTURMALARI

Tunç, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da aralarında olduğu isimler hakkında başlatılan soruşturmalara ilişkin konuştu. Tunç, "Yasa dışı bahis ve kumar ülkemizin önemli bir problemi. Yargıya intikal eden çok sayıda soruşturma söz konusu. Milletimizi internetin zararlı yayınlarından korumamız gerekiyor. Mücadele edilmesi gerekiyor ve caydırıcılığı sağmamak lazım. Yargının gerçekleştirmiş olduğu bu soruşturmaları hep birlikte takip edeceğiz. Kim olduğuna bakılmaksızın yargı suçluya cezasını verir" ifadelerini kullandı.