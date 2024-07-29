TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Kulis Ziyareti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te yasama yılının sona erecek olması nedeniyle geleneksel hale gelen kulis ziyaretini gerçekleştirdi. Milletvekilleriyle sohbet eden Kurtulmuş, milletvekillerine tatlı ikramında bulundu.

Son Güncelleme:
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Kulis Ziyareti

TBMM Genel Kurulu'nda sokak hayvanlarına ilişkin düzenlemeler öngören Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülüyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, görüşmeler sürerken, geleneksel hale gelen "kulis ziyareti"ni gerçekleştirdi. İlk olarak iktidar milletvekillerinin olduğu kulisi ziyaret eden Kurtulmuş, ardından muhalefet milletvekillerinin olduğu bölüme geçti. Kurtulmuş milletvekilleriyle sohbet etti ve milletvekillerine tatlı ikram edildi.

TBMM Genel Kurulu'nun çalışmalarının 31 Temmuz'da sona ermesi ve 1 Ağustos'tan itibaren Meclis'in tatile girmesi planlanmıştı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsrael Katz'ın Açıklamalarına TepkiAKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsrael Katz'ın Açıklamalarına TepkiGüncel

Kaynak: ANKA

Etiketler
TBMM Numan Kurtulmuş Milletvekili
Son Güncelleme:
'En Beğenilen' 5 Büyükşehir Belediye Başkanı Belli Oldu 'En Beğenilen' 5 Büyükşehir Belediye Başkanı Belli Oldu
Türkiye'deki En İyi İlçelerden Biriymiş! Gidenler Bu İlçeden Geri Dönmek İstemiyor Türkiye'deki En İyi İlçelerden Biriymiş! Gidenler Bu İlçeden Geri Dönmek İstemiyor
Show TV'den Yeni Dizi! Aile Dizisinin Yayın Gününde Ekrana Gelecek Show TV'den Yeni Dizi! Aile Dizisinin Yayın Gününde Ekrana Gelecek
AKP'li Vekil Pandemide Cebini Doldurmuş... Milyarlık Kazanca Düşük Vergi! AKP'li Vekil Pandemide Cebini Doldurmuş...
ÇOK OKUNANLAR
Kalamış Yat Limanı'nı Kaptıran Koç Holding'den Dev Adım: Parayı Oraya Yatıracaklar Kalamış Yat Limanı'nı Kaptıran Koç Holding'den Dev Adım: Parayı Oraya Yatıracaklar
Yoğurdun İçine Bir Tutam Ekleyin: Terleme Sorununu Çözüyor, Vücuttaki İltihap ve Ödemi Kovuyor Yoğurdun İçine Bir Tutam Ekleyin: Terleme Sorununu Çözüyor, Vücuttaki İltihap ve Ödemi Kovuyor
Pırasa Yerken Bir Kez Daha Düşünün Pırasa Yerken Bir Kez Daha Düşünün
Demirören’den CNN Türk’ün Netanyahu Yayınını Eleştiren Habere Erişim Engeli O Yayın Sonrası Demirören Ailesi Mahkemeye Koştu!
10 Yıldır Komadaydı! Ünlü Oyuncu Kenan Işık Hayatını Kaybetti Ünlü Oyuncu Kenan Işık Hayatını Kaybetti