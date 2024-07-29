'En Beğenilen' 5 Büyükşehir Belediye Başkanı Belli Oldu

"Memnuniyet düzeyi en yüksek 5 büyükşehir belediye başkanı" araştırmasının sonuçlarına göre, 5 kişilik listenin dördü muhalif, biri ise AK Partili bir başkan oldu.

'En Beğenilen' 5 Büyükşehir Belediye Başkanı Belli Oldu

ORC Araştırma şirketi, 15-25 Temmuz'da CATI yöntemiyle 15 bin 200 kişiyle görüşerek bir anket gerçekleştirdi. Anketle katılımcıların, yaşadıkları şehrin belediye başkanından ne kadar memnun oldukları ölçüldü.

Alınan cevaplara göre memnuniyet düzeyi en yüksek 5 büyükşehir belediye başkanı şöyle:

'En Beğenilen' 5 Büyükşehir Belediye Başkanı Belli Oldu - Resim : 1

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: Yüzde 58,1.

AK Parti'nin adayı olarak yerel seçimlere giren Fatma Şahin yüzde 38,83 oy aldı.

'En Beğenilen' 5 Büyükşehir Belediye Başkanı Belli Oldu - Resim : 2

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: Yüzde 54,5.

CHP'nin adayı olarak yerel seçimlere giren Ekrem İmamoğlu yüzde 51,14 oy aldı.

'En Beğenilen' 5 Büyükşehir Belediye Başkanı Belli Oldu - Resim : 3

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Nuri Çavuşoğlu: Yüzde 53.

CHP'nin adayı Çavuşoğlu yerel seçimlerde yüzde 48,12 alarak büyükşehir belediye başkanı seçildi.

'En Beğenilen' 5 Büyükşehir Belediye Başkanı Belli Oldu - Resim : 4

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın: Yüzde 52,8.

CHP'nin adayı Akın, yerel seçimlerde yüzde 51,10 oy aldı.

'En Beğenilen' 5 Büyükşehir Belediye Başkanı Belli Oldu - Resim : 5

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey: Yüzde 52,1.

CHP'nin adayı Bozbey yerel seçimlerde yüzde 47,62 oy alarak belediye başkanı seçildi.

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