AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsrael Katz'ın Açıklamalarına Tepki

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Irak'ın idam edilen Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin'le özdeş tutan sözlerine tepki gösterdi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"İsrail Dışişleri Bakanı Katz, insanlık değerlerini ve barışı savunan Cumhurbaşkanımıza yönelik kullandığı ifadelerle haddini aştığı gibi tam bir Nazi olduğunu ortaya koymuştur. Cumhurbaşkanımıza dönük bu saldırılar, insanlık değerlerine, vicdanına ve haysiyetine düşman olanların saldırılarıdır. İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın, Hitler'in Dışişleri Bakanı Ribbentrop'u örnek aldığı görülüyor.

Hitler’in Dışişleri Bakanı Ribbentrop, “kasıtlı bir şekilde savaş çıkarmak, savaş suçları ve insanlığa karşı suçları planlamak ve barışa karşı suç işlemek”ten yargılanmıştı. Katz’a, Ribbentrop’un iyi bir örnek olmadığını hatırlatıyoruz; insanlığa karşı beraberce suç işlediği şebeke er ya da geç yargılanacaktır…"

'NAZİLERLE YAN YANA YAZDIRAN BU KATLİAM MAKİNESİNİN MENSUPLARI...'

Çelik, tepkisini şöyle sürdürdü:

"İsrail Dışişleri Bakanı, Nazilerin günümüzdeki temsilcisi olan bir katliam makinesinin dişlisinden ibarettir. İsrail’in Nazi kafalı Dışişleri Bakanının ve benzerlerinin Cumhurbaşkanımıza sürekli saldırması, Cumhurbaşkanımızın insanlık değerleri ve vicdanı adına takip ettiği siyasetten rahatsız oldukları içindir. Ne yaparlarsa yapsınlar ait oldukları hükümetin caniliğini ve soykırımcı siyasetlerini ört bas edemeyecekler.

İsmini katliamlarla, soykırımla, cinayetlerle ve Nazilerle yan yana yazdıran bu katliam makinesinin mensupları, hukuk önünde mutlaka hesap verecek. Cumhurbaşkanımız bugünlere nice zalimlerin tehditlerini bertaraf ederek geldi, bundan sonra da insanlık ve hakikat adına takip ettiği siyasi duruşuyla, çağdaş Nazilerin tehditlerini tarihin çöplüğüne gönderecektir."

NE OLMUŞTU?

Dün, AKP Rize İl Teşkilatı'nın bir otelde düzenlenen etkinliğinde konuşan Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayisinde geldiği noktaya dikkati çekip "çok güçlü olunması" durumunda İsrail'in Filistin'e yaptıklarını yapamayacağını söylerken "Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız. Yapmamak için hiçbir şey yok. Sadece biz güçlü olmalıyız ki bu adımları da ne yapalım? Atalım" dedi.

Erdoğan'ın bu açıklamasına İsrail Dışişleri Bakanı Katz'dan yanıt geldi. Sosyal medya platformu X'teki hesabında Erdoğan ve eski Irak lideri Saddam Hüseyin'in fotoğraflarını paylaşarak "Erdoğan, Saddam Hüseyin'in izinden gidiyor ve İsrail'e saldırma tehdidinde bulunuyor" diyen İsrailli Bakan, Erdoğan'a Irak'ta "ne olduğunun ve nasıl bittiğinin hatırlatılması" gerektiğini söyledi.

Kaynak: İHA