Tartışmalara neden olan Şeyh Sait Bulvarı yargıya taşındı

Eğitim-İş Tire Temsilciliği Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Anafartalar, kayyım yönetimindeki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin kentte yapılan yola “Şeyh Said Bulvarı” adını vermesi hakkındaDiyarbakır Valisi ve büyükşehir belediyesi kayyımı Ali İhsan Su hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Tartışmalara neden olan Şeyh Sait Bulvarı yargıya taşındı

AKP'nin atadığı kayyum tarafından Diyarbakır’da yapılacak yeni yola Şeyh Said'e ismi verileceğinin duyurulması sonrası başlayan tartışmalar sürüyor.

Türkiye Komünist Partisi Diyarbakır İl Örgütü'nün yaptığı açıklama ile birlikte şiddetlenen tartışmada, yeni kısa ismi ile DEM Parti Şeyh Said'i sahiplenen bir açıklama yayınlamış; İYİ Partili Salim Ensarioğlu da yaptığı açıklama ile disiplin kuruluna sevk edilmişti.

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YARGIYA TAŞINDI

Kayyumun bu girişimi yargıya taşındı.

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) Tire Temsilciliği Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Anafartalar; Tire Cumhuriyet Savcılığı’na verdiği dilekçede, Şeyh Said’in Cumhuriyet devrimlerine karşı isyan ederek ülkeyi bölmeye çalıştığını ve İstiklal Mahkemeleri tarafından yargılanarak idam edildiğini hatırlattı.

"VATANA İHANETE ORTAK OLMAKTIR"

Dilekçede, vatana ihanet suçundan idam edilmiş Said’in adının yapılacak olan bulvara verilmesinin “açıkça Cumhuriyetin kurucusu ve O'nun silah arkadaşlarına hakaret ve halka yönelik kışkırtma” olduğunu belirten Anafartalar, “Vatan topraklarının herhangi bir yerine hainin adını vermenin vatana ihanete ortak olmak anlamına geldiği aşikardır” dedi.

Özgür Anafartalar, Diyarbakır Valisi ve büyükşehir belediyesi kayyımı Ali İhsan Su hakkında “Atatürk’e hakaret” ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama“ suçlarından kamu davası açılması talep etti.

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DEM Parti Şeyh Said Türkiye Komünist Partisi - TKP
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