CHP 4 büyükşehir belediye başkan adayını açıklamaya hazırlanıyor

2024 Yerel Seçimleri'ne kısa bir süre kala siyasi partilerin seçim hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.

CHP BUGÜN AÇIKLAYACAK

CHP, yerel seçimlerde yarışacak olan 235 adayını bugün açıklayacak.

Gazete Duvar’dan Ceren Bayar’ın haberine göre, MYK’da alınan kararın PM’de oylanmasının ardından 235 seçim bölgesinin adayları bugün açıklanacak.

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel tarafından yapılacak olan açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak Mansur Yavaş, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak Ahmet Akın ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Mustafa Bozbey ilan edilecek.