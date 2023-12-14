Hayatını kaybeden milletvekili Hasan Bitmez için TBMM'de tören düzenlendi

TBMM Genel Kurulu'nda fenalaşan ve bugün hayatını kaybeden Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez için TBMM'de tören düzenlendi.

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Hayatını kaybeden milletvekili Hasan Bitmez için TBMM'de tören düzenlendi

Dışişleri Bakanlığı bütçesi üzerinde konuşan ve AKP’nin İsrail politikalarını eleştiren Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, "İsrail’in attığı her bombada iktidarın katkısı var. Tarihin azabından kurtulsalar, Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar" demesinin ardından, Genel Kurul'u selamlayarak konuşmasını bitirdiği anda kürsüde fenalaşarak yere yığılmıştı.

Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez’in yere düştüğü sırada AKP sıralarından, “Allah’ın gazabı böyle olur işte, Allah’ın gazabı” diye bağırıldığı TBMM tutanaklarına geçmişti.

Bitmez, bugün hayata veda etti.

TÖREN DÜZENLENİYOR

Bitmez için TBMM'de bir tören düzenlendi.

Bitmez için TBMM'de düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli ve birçok siyasi isim katıldı.

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