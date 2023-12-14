AKP ve MHP'den 30 büyükşehirde ortak aday

AKP ve MHP, 30 büyükşehirde “ortak aday” ile yerel seçime gireceği öğrenildi.

AKP ve MHP'den 30 büyükşehirde ortak aday

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde AKP ve MHP, 30 büyükşehirde “ortak aday” ile seçime gireceği öğrenildi.

AKP ve MHP arasındaki heyetler arası komisyon görüşmeleri devam ediyor. Alınan bilgilere göre, Adana’da AKP'nin aday çıkarması ve MHP’nin ise aday çıkarmayarak desteklemesi bekleniyor.

CHP’de olan Mersin ve Manisa Büyükşehir belediyesi için ise AKP aday çıkarmayarak MHP’nin adayına destek vereceği belirtiliyor.

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Kaynak: İHA

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