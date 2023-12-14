Gazeteci Aysel Sadak, CHP’den aday adayı oldu

Gazeteci Aysel Sadak, CHP’den Ankara Gölbaşı Belediye Başkan aday adayı oldu. Sadak, “Daha yaşanabilir bir Gölbaşı, kadının gücü ve dokunuşu ile mümkün olacaktır” açıklamasını yaptı.

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Gazeteci Aysel Sadak, CHP’den aday adayı oldu

Gazeteci Aysel Sadak, CHP’den Gölbaşı Belediye Başkanlığı'na aday adayı oldu.

Sadak, adaylık açıklamasında; “Tek kadın aday adayı olarak, sade vatandaş; Cumhuriyet Halk Partili olarak bağımsız, bağlantısız özgür iradesi ile diyet borcu olmayan aday olarak ortaya çıktım. Arkamda benim gibi emekçi halk olacak. Daha yaşanabilir bir Gölbaşı, kadının gücü ve dokunuşu ile mümkün olacaktır" dedi.

AYSEL SADAK İLTAŞ KİMDİR?

İlkokul, ortaokul, lise ve Eğitim Enstitüsü’nü Kars’ta okudu. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’nı bitirdi. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde yüksek lisans ve doktora yaptı. Gazeteciliğe 1993 yılında başladı. Milliyet ve Günaydın gazetelerinde çalıştıktan sonra 1994 yılında parlamento muhabiri olarak TRT’de göreve başladı.

1997 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde yardımcı doçent oldu. Bakü Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdikten sonra Bakü Devlet Üniversitesi, Bakü Tefekkür Üniversitesi ve Bakü Avrasya Üniversitesinde misafir eğitim görevlisi olarak ders verdi.

TRT’de Bosna ve Karabağ savaşlarını anlatan “Savaşın Çocukları”, “Madalyalı Hayatlar”, “Yıldızlı Öğrenciler”, “Birleşmiş Milletler Tarihçesi” ve “Bizim Kadınlarımız” belgeselleri ile ödül aldı.

1991 yılında DSP’den Kars milletvekili adayı oldu. 2002, 2015 ve 2018 yıllarında CHP’den milletvekili aday adayı oldu.

TRT Haber Dairesi kadrosundaki görevinden TRT Radyosu’na, oradan da Diyanet İşleri Başkanlığı’na sürgün edildi. Açtığı davayı kazandı, TRT’ye geri döndü. TRT Ankara Radyosu’nda görevliyken Gölbaşı ilçesinde belediye başkan adaylığı için görevinden istifa etti. Aysel Sadak İltaş, evli ve bir çocuk annesidir.

Kaynak: ANKA

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