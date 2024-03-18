Tartışmalar sürüyor: CHP'nin çağrısına Gökhan Zan'dan yanıt

Türkiye İşçi Partisi dün gece yarısı Hatay Belediye başkan adayı Gökhan Zan'ın adaylığını geri çektiğini açıklamış; kendisine kumpas kurulduğunu ileri süren Zan ise adaylıktan çekilmeyeceğini söylemişti.

Konuya ilişkin tartışmalar devam ederken; Cumhuriyet Halk Partisi Hatay İl Başkanı Hasan Tiryaki, sosyal medya hesabından Zan'a yönelik bir çağrı geldi.

Tiryaki çağrısında Zan'ı CHP'ye davet ederek; 'AKP'ye karşı en güçlü örgütle birlikte mücadele edelim' dedi.

GÖKHAN ZAN'DAN YANIT

Tiryaki'nin çağrısına Gökhan Zan da sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Zan yanıtında "“Davet” soslu tehditlere karnımız tok! Hatay halkının iradesine yapmaya çalıştığınız suikastlara itibar etmeyecek, yolumdan asla dönmeyeceğim. Hatay İttifakı, halkın ittifakıdır. Bu ittifakın adayı olarak seçime giriyorum ve TİP amblemi altında bulunan Gökhan Zan ismine verilen her oy geçerlidir. Ben de CHP yöneticilerini ve değerli CHP seçmeni kardeşlerimi, Hatay’ı kirli siyasetten arındırmak ve tertemiz bir sayfa açmak için bana destek olmaya davet ediyorum. Gerçekler tüm çıplaklığıyla ortaya çıkacak ve “olay yerine ilk gelen failler” olarak utanacaksınız" ifadelerini kullandı.