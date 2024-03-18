Babacan, "Gizli Özdağ Protokolü"nü anlattı: Denize düşen yılana sarılır' şeklinde değerlendirdik

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Zafer Partisi'nin lideri Ümit Özdağ ile yaptığı gizli anlaşmayı anlattı. Babacan " günkü sıkışmışlıkla 'denize düşen yılana sarılır' şeklinde değerlendirdik. Seçimden sonra da Kılıçdaroğlu ile yüzleşmedik" dedi.

Babacan, "Gizli Özdağ Protokolü"nü anlattı: Denize düşen yılana sarılır' şeklinde değerlendirdik

DEVA Partisi lideri Ali Babacan bu akşam Halk TV ekranlarında yayımlanan 'Sözüm Var' programına konuk oldu. Babacan, CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile yaptığı gizli protokole dair bilgiler verdi.

Babacan, "Biz protokolden birincisini biliyorduk ama ikincisini bilmiyorduk. CHP'nin sözcüleri bile bilmiyordu, bu Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendi ifadesi. Tabii buna üzüldük. Bu güven ilişkisini sarsacak bir adımdı. Seçimi kazansaydık, bir tarafta kamuoyuna açık 6 imzalı bir protokol vardı. Bu protokolün diğer tarafında da gizli köşelerde iki kişinin yaptığı bir anlaşma var. Dolayısıyla bu anlaşmanın bize dayatılması söz konusu olamazdı" dedi.

Babacan şöyle devam etti:

"86 milyonun noter olduğu bir anlaşma varken bu zaten geçerli olamazdı. Üzüldük mü? Evet üzüldük. O günkü sıkışmışlıkla 'denize düşen yılana sarılır' şeklinde değerlendirdik. Seçimden sonra da Kılıçdaroğlu ile yüzleşmedik kendisinin de bu konuda üzüntüleri vardır eminim. Bize 'aramızda anlaşalım duyurmayalım' şeklinde çok teklif geldi. Hep karşı çıktım, bu duyulurdu ve rezil olurduk. Her zaman şeffaflıktan yanayız."

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2024 Yerel Seçimleri Ali Babacan DEVA Partisi Zafer Partisi Ümit Özdağ Kemal Kılıçdaroğlu
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