Suat Kılıç net konuştu: Yeniden Refah, Erdoğan'ın yeniden aday olma ihtimaline ne diyor?

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Erdoğan'ın yeniden seçilmesinin önünü açabilecek bir anayasa değişikliğine 'hiçbir muhalefet partisinin' 'evet' demeyeceğini savundu.

Suat Kılıç net konuştu: Yeniden Refah, Erdoğan'ın yeniden aday olma ihtimaline ne diyor?

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Suat Kılıç, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden seçilmesinin önünü açabilecek bir anayasa değişikliğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

T24’ten Cansu Çamlıbel’e konuşan Kılıç, temelde başkanlık sisteminden yana olduklarını ancak böyle bir öneriye sıcak bakmadıklarının altını çizdi.

'HİÇBİR MUHALEFET PARTİSİ EVET DEMEYECEKTİR'

Çamlıbel, Kılıç’a “Siyaseti yakından takip edenlerin ortak kanaati Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 31 Mart’tan sonra bir anayasa değişikliği paketi hazırlayarak içine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir kez daha -yani dördüncü kez- seçilmesinin önünü açacak bir düzenlemeyi de dahil edeceği yönünde” ifadeleriyle Erdoğan’ın yeniden adaylığını sordu.

Erdoğan 'son seçimim' demişti: Anayasa işaret edildi, 'daha çok zaman var' dediErdoğan 'son seçimim' demişti: Anayasa işaret edildi, 'daha çok zaman var' dediSiyaset

Kılıç ise bu soruya verdiği yanıtta, “Böyle bir teklife hiçbir muhalefet partisi ‘evet’ demeyecektir” dedi.

AKP’nin gündeme getireceği olası anayasa değişikliğine ilişkin partisinin alacağı tutuma ilişkin de konuşan Kılıç şunları kaydetti:

“Bir anayasa değişikliği teklifi var mı ortada? Varsa bilelim. Görmediğin anayasa değişikliği teklifine ‘evet’ ya da ‘hayır’ nasıl diyebilirsiniz? CHP'den gelecek bir anayasa değişikliği teklifine de ‘evet’ denilebilir. AK Parti'den gelecek bir anayasa değişikliği teklifine de ‘evet’ denilebilir. Önemli olan içinde ne olduğu.”

Etiketler
AKP Yeniden Refah Partisi Suat Kılıç Recep Tayyip Erdoğan
Armağan Çağlayan çileden çıktı! Korkusuzca gerçeği haykırdı Armağan Çağlayan çileden çıktı! Korkusuzca gerçeği haykırdı
AKP kulisleri hareketlendi: 'Murat Kurum ısrarla 'zarar verir' diyor' 'Murat Kurum ısrarla 'zarar verir' diyor'
Sıra diğer bankalara da gelebilir! Dev banka şubelerini kapatacak Sıra diğer bankalara da gelebilir! Dev banka şubelerini kapatacak
Akşener'in eski danışmanı duyurdu: İYİ Parti ilk kez MHP kurultayına davet edildi... 'Zamanlama da manidar' Akşener'in eski danışmanı duyurdu: İYİ Parti ilk kez MHP kurultayına davet edildi
ÇOK OKUNANLAR
Gerçek Gündem suç duyurusuna ulaştı | Gökhan Zan: Para istediler, silah gösterip, kurgu ses kayıtlarıyla tehdit ettiler Gökhan Zan: Para istediler, silah gösterip, kurgu ses kayıtlarıyla tehdit ettiler
'CHP'nin imamı, AKP'nin kalesini sarsıyor': İlk kez bu belediyeyi kazanabilir 'CHP'nin imamı, AKP'nin kalesini sarsıyor'
Fenerbahçeli oyunculara saldırmışlardı: Trabzon’daki rezalet dünya basınında Fenerbahçeli oyunculara saldırmışlardı
AKP kulisleri hareketlendi: 'Murat Kurum ısrarla 'zarar verir' diyor' 'Murat Kurum ısrarla 'zarar verir' diyor'
Dikkat çeken yorum: 'Bahçeli düğmeye bastı' 'Bahçeli düğmeye bastı'