Suat Kılıç net konuştu: Yeniden Refah, Erdoğan'ın yeniden aday olma ihtimaline ne diyor?

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Suat Kılıç, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden seçilmesinin önünü açabilecek bir anayasa değişikliğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

T24’ten Cansu Çamlıbel’e konuşan Kılıç, temelde başkanlık sisteminden yana olduklarını ancak böyle bir öneriye sıcak bakmadıklarının altını çizdi.

'HİÇBİR MUHALEFET PARTİSİ EVET DEMEYECEKTİR'

Çamlıbel, Kılıç’a “Siyaseti yakından takip edenlerin ortak kanaati Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 31 Mart’tan sonra bir anayasa değişikliği paketi hazırlayarak içine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir kez daha -yani dördüncü kez- seçilmesinin önünü açacak bir düzenlemeyi de dahil edeceği yönünde” ifadeleriyle Erdoğan’ın yeniden adaylığını sordu.

Kılıç ise bu soruya verdiği yanıtta, “Böyle bir teklife hiçbir muhalefet partisi ‘evet’ demeyecektir” dedi.

AKP’nin gündeme getireceği olası anayasa değişikliğine ilişkin partisinin alacağı tutuma ilişkin de konuşan Kılıç şunları kaydetti:

“Bir anayasa değişikliği teklifi var mı ortada? Varsa bilelim. Görmediğin anayasa değişikliği teklifine ‘evet’ ya da ‘hayır’ nasıl diyebilirsiniz? CHP'den gelecek bir anayasa değişikliği teklifine de ‘evet’ denilebilir. AK Parti'den gelecek bir anayasa değişikliği teklifine de ‘evet’ denilebilir. Önemli olan içinde ne olduğu.”