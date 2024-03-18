AKP kulisleri hareketlendi: 'Murat Kurum ısrarla 'zarar verir' diyor'

AKP'de il örgütü ve genel merkezin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 'mutlaka sahada görmek istediği', İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'un ise ısrarla bunun kendisine zarar vereceği düşüncesinde olduğu ileri sürüldü.

Son Güncelleme:
AKP kulisleri hareketlendi: 'Murat Kurum ısrarla 'zarar verir' diyor'

Yerel seçimlere sayılı günler kala AKP kulisleri İstanbul için hareketlendi. Anketleri değerlendiren parti kurmayları, Cumhur İttifakı'nın ortak adayı Murat Kurum'un istenen çıkışı yapamadığını belirtiyor. Parti içinde İstanbul seçimini kazanmak için hazırlanmış farklı stratejilerin olduğu, gelişmelere göre bunların devreye sokulacağı ifade ediliyor.

Cumhuriyet gazetesinden Nagihan Yılkın'ın haberine göre, son haftanın kritik olduğunu söyleyen AKP'liler, cemaatler, STK'ler ve hemşeri derneklerini yakın takibe aldı. İl örgütü ve genel merkezin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'mutlaka sahada görmek' istediği, Murat Kurum'un ısrarla bunun kendisine zarar vereceği düşüncesinde olduğu ileri sürüldü.

Bazı kurmaylar, 2019 yılında seçimi 'rant ekibi' olarak niteledikleri 'reisçi ekibin' kaybettirdiği düşüncesinde. Aynı ekibin yine devrede olduğunu belirten AKP'liler, 'Bu ekibin 'her türlü işe' imza atarak 31 Mart akşamı da seçimi kaybettirebileceğini' değlerlendiriyor.

AKP'li kurmayları kaygılandıran bir diğer unsur ise İstanbul'daki Karadenizlilerin, Trabzonlu olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'dan yana tavır alacak olması.

Etiketler
AKP Murat Kurum
Son Güncelleme:
'CHP'nin imamı, AKP'nin kalesini sarsıyor': İlk kez bu belediyeyi kazanabilir 'CHP'nin imamı, AKP'nin kalesini sarsıyor'
Sıra diğer bankalara da gelebilir! Dev banka şubelerini kapatacak Sıra diğer bankalara da gelebilir! Dev banka şubelerini kapatacak
Dikkat çeken yorum: 'Bahçeli düğmeye bastı' 'Bahçeli düğmeye bastı'
Lokantaların mercimeği daha lezzetli hale getiren etkili aşçılık tüyosu Lokantaların mercimeği daha lezzetli hale getiren etkili aşçılık tüyosu
ÇOK OKUNANLAR
Gerçek Gündem suç duyurusuna ulaştı | Gökhan Zan: Para istediler, silah gösterip, kurgu ses kayıtlarıyla tehdit ettiler Gökhan Zan: Para istediler, silah gösterip, kurgu ses kayıtlarıyla tehdit ettiler
'CHP'nin imamı, AKP'nin kalesini sarsıyor': İlk kez bu belediyeyi kazanabilir 'CHP'nin imamı, AKP'nin kalesini sarsıyor'
Fenerbahçeli oyunculara saldırmışlardı: Trabzon’daki rezalet dünya basınında Fenerbahçeli oyunculara saldırmışlardı
AKP kulisleri hareketlendi: 'Murat Kurum ısrarla 'zarar verir' diyor' 'Murat Kurum ısrarla 'zarar verir' diyor'
Dikkat çeken yorum: 'Bahçeli düğmeye bastı' 'Bahçeli düğmeye bastı'