Akşener'in eski danışmanı duyurdu: İYİ Parti ilk kez MHP kurultayına davet edildi... 'Zamanlama da manidar'

14. Olağan Büyük Kurultayı'nı dün yapan MHP'nin, kendi bünyesinden ayrılanlar tarafından kurulan İYİ Parti'ye ilk kez davet yapıldı.

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Akşener'in eski danışmanı duyurdu: İYİ Parti ilk kez MHP kurultayına davet edildi... 'Zamanlama da manidar'

MHP 14. Olağan Büyük Kurultayı dün Ankara’da tamamlandı.

Devlet Bahçeli oyların tamamını alarak yeniden Genel Başkan seçilirken, kurultaya ilişkin ilginç bir gelişme yaşandı.

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14-28 Mayıs seçimlerinin ardından CHP ile iş birliğini reddederek, Genel Başkanı Meral Akşener’in önderliğinde CHP’ye karşı hamleler yapmaya devam eden İYİ Parti, ilk kez bir MHP etkinliğine davet edildi.

Akşener'in eski danışmanı Murat İde, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, İYİ Parti’ye MHP tarafından yapılan daveti duyurarak, “MHP kongrelerinde İYİ Parti’ye hiç davet yapılmazdı.. İlk kez bu kongreye davet yapılmış.. Açılış konuşmasını “Semih Yalçın’ın yaptığı kongreye genel başkan yardımcısı Hakan Şeref Olgun katıldı… Siyasetin normalleşmesi kıymetli elbette… Ama zamanlama da manidar…” ifadelerini kullandı.

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