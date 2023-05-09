İmamoğlu'ndan sonra... Kılıçdaroğlu'nun aracına taşlı saldırı

Son dakika haberi... Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun aracına Sakarya’da taşlı saldırı düzenlendi.

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İmamoğlu'ndan sonra... Kılıçdaroğlu'nun aracına taşlı saldırı

Millet İttifakı bugün Sakarya'da miting düzenledi. Mitingin ardından Kılıçdaroğlu’nun içinde bulunduğu seçim otobüsüne bir kişi tarafından taşlı saldırı gerçekleştirildi.

Kılıçdaroğlu, Sakarya’daki miting alanından ayrıldığı sırada, alan çıkışında bulunun bir kişi konvoydaki otobüslerden birine taş fırlattı.  

CHP'DEN GERÇEK GÜNDEM AÇIKLAMA

Gerçek Gündem'e bilgi veren CHP'li bir yetkili miting sonrası Kılıçdaroğlu'nun konvoyu Sakarya'dan ayrılırken 16 yaşındaki bir çocuğun konvoyda bulunan bir araca taş attığını söyledi.

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri anında müdahale ederek çocuğu gözaltına aldı. CHP'li yetkililer münferit bir olay olduğunu dile getirdi.

İmamoğlu'ndan sonra... Kılıçdaroğlu'nun aracına taşlı saldırı - Resim : 1

SERBEST BIRAKILDI

Diken'de yer alan habere göre, Kılıçdaroğlu’nun çocuk hakkında emniyet yetkililerini arayarak şikayetçi olmadığını ilettiği bildirildi. Bunun üzerine çocuk serbest bırakıldı. Kılıçdaroğlu “Önemli olan o çocuğa bu nefreti aşılayanlara ulaşmak” dedi.

İMAMOĞLU'NA DA TAŞLI SALDIRI GERÇEKLEŞMİŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu, Pazar günü düzenlediği Erzurum mitinginde taşlı saldırıya uğramıştı. 

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Saldırıda birçok vatandaş yaralanırken, AKP ve MHP'li siyasetçiler; saldırıya sahip çıkmış, İmamoğlu'nu suçlamışlardı.

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Ayrıntılar gelecek...

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