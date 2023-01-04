Sinan Ateş suikastında 4 gözaltı daha

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli daha sorgulanmak üzere adliyeye sevk edildi.

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Sinan Ateş suikastında 4 gözaltı daha

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