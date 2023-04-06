HDP açıkladı: Kapatma davasında yeni gelişme

HDP'den yapılan açıklamada, Anayasa Mahkemesi'nde 11 Nisan'da görülecek kapatma davasında sözlü savunma yapmayacakları bildirildi.

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HDP açıkladı: Kapatma davasında yeni gelişme

Kapatma davasında sözlü savunmanın seçim sonrasına bırakılmasına dair talebi reddedilen HDP, Anayasa Mahkemesine (AYM) dilekçe sunarak sözlü savunma vermeyeceğini bildirdi.

"Serbest ve adil seçimlere müdahale anlamına gelen AYM'nin bu tutumuna karşı partimiz 11 Nisan'da sözlü savunma vermeyecektir" denilen açıklamada, partinin buna ilişkin dilekçesinin AYM'ye sunulduğu belirtildi.

HDP'nin sözlü savunma verilmeyeceğine ilişkin dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:

"Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının sözlü mütalaası mahkemenizce 10 Ocak 2023 tarihinde dinlenmiş, ardından 26 Ocak 2023 tarihinde müvekkil partinin sözlü savunmasının yapılması için 14 Mart 2023 tarihi belirlenmiştir. Ülkenin içinden geçtiği siyasal süreç, yaşanan deprem felaketi ve seçim dönemine resmen girilmiş olması gibi esaslı sebeplerden ötürü sözlü savunma tarihinin seçim sonrasına bırakılması talebini içeren üç ayrı dilekçe farklı tarihlerde Yüksek Mahkeme'ye ibraz edilmiştir. 16 Ocak 2023 ve 15 Mart 2023 tarihli talepler hakkında Yüksek Mahkeme tarafından gerekçesiz şekilde ret kararı verilmiş, 6 Mart 2023 tarihli talep hakkında ise kabul kararı verilip sözlü savunma tarihi 11 Nisan 2023 olarak belirlenmiştir.

Yukarıda tarihleri belirtilen ve müvekkil parti tarafından Yüksek Mahkeme’ye sunulan üç dilekçe ile sözlü savunmanın neden seçim sonrasına bırakılması gerektiği tüm yönleri ile detaylı olarak izah edildiğinden burada ayrıca bir açıklama yapılmayacaktır. Müvekkil partinin seçim dönemine resmen girilmiş olması, aday adaylık başvuru süreçleri, parti lansmanı, milletvekili aday tanıtımı, seçim programı, miting, toplantı ve siyasi çalışmaların yarattığı yoğunluk sebebi ile belirlenen tarihte sözlü savunmasını yapması imkan dahilinde değildir. Türkiye demokrasi ve hukuk tarihini önemli ölçüde etkileyecek olan bu davada yapılacak olan sözlü savunmanın bu yoğun çalışma süreci içerisinde yapılması mümkün olmayacaktır. Bu itibarla 11 Nisan 2023 tarihinde sözlü savunma yapamayacağımız konusunda Yüksek Mahkeme’yi bilgilendirme zarureti hasıl olmuştur."

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HDP Anayasa Mahkemesi (AYM)
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