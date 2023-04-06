Seçimlerde herkesin gözü gençlerin üzerinde: CHP'li Gençosman Killik: ‘’Öğrencilerin sorun yaşamadan oy kullanabilmesi için kampanyayı başlatıyoruz"

Türkiye, 6 Şubat’taki depremle sarsıldı. Enkaz altında kalan şehirlerde yaşayanların, öğrenci yurtlarında barındırılması için, üniversiteler uzaktan öğretime geçirildi.

Öğrencilerden ve muhalefetten yükselen eleştirilerin ardından; YÖK geri adım attı ve üniversitelerin hibrid öğretime geçtiğini duyurdu.

Seçimlere az bir süre kala gelen kararla birlikte; memleketlerinden üniversite okudukları şehirlere gelen öğrencilerin nasıl oy kullanacağı tartışma konusu oldu.

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, öğrencilere yaşatılanlara tepki gösterdi ve “Demokrasi Bileti” kampanyası başlattıklarını belirterek, öğrencilerin oy kullanması için gerekenlerin yapılacağını söyledi.

‘‘EV TUTMUŞ ÖĞRENCİLERİN KİRA ÖDEYİP ÖDEMEDİĞİNE BAKMADAN MEMLEKETLERİNE, AİLELERİNİ YANLARINA DÖNMEYE ZORLADILAR’’

CHP’li Killik, şunları kaydetti:

“Baktılar ki anketlerde, toplumda bu gençlerden biz oy alamıyorlar, bari oy alamazsak diğerleri de oyalamasın, bunların sandığa katılımını zayıflatalım diyerek böyle bir çabaya giriştiler. 14 Mayıs'ta seçimlerin yapılacağını duyurdular. Daha sonrasında tabii deprem felaketi Türkiye'yi mağdur etti. Vatandaşlarımızı mağdur etti. Böyle bir acı yaşadık. Depremzedelerden sonra ilk olarak öğrencileri etkilendi.

Yurtları kullanma gerekçesiyle üniversiteleri kapattılar. Öğrencileri yurtlarından gönderdiler. Ev tutmuş öğrencilerin kira ödeyip ödemediğine bakmadan memleketlerine, ailelerini yanlarına dönmeye zorladılar. Böyle bir tabloyla gençliği karşı karşıya bıraktılar.”

‘‘BU KARARLAR, İKTİDARIN İSTEĞİ ŞEKLİNDE YÖK'ÜN VERDİĞİ KARARLAR’’

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Killik, gençlerin oy kullanmasının önemine vurgu yaptı ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz de tabii istiyoruz ki sandığa katılım çok olsun. Gençler gidip tercihlerini belirtsinler. Bu illa Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni olan gençler için değil, gidip Cumhur İttifakı'ndaki partilere de oy vereceklerse de -bunlar çok az sayıda ama- demokratik tercihlerini belirlesinler. Bu ülkenin geleceğinde söz sahibi olsunlar.

Biz de tabii buna yönelik bazı önlemler aldık.

Bu kararlar, iktidarın isteği şeklinde YÖK'ün verdiği kararlar. YÖK, bir 12 Eylül ürünü ve bugün hala o zihniyetini devam ettiriyor. 12 Eylül darbecilerinin ürünü olan YÖK, bugün hala mevcut iktidarı korumak üzerine, bilimi de feda ediyor. Öğrencilere de feda etmeyi kendisine uygun buluyor.”

‘‘ÜNİVERSİTELER ŞUNU DİYEBİLİR ÖĞRENCİLERE: ‘15 MAYIS TARİHİNDE SİZİ ÜNİVERSİTENİZE ÇAĞIRIYORUZ. GELİN YÜZ YÜZE SINAV YAPIYORUZ’’

Gençosman Killik’in açıklamaları şöyle:

“Ne yazık ki aldıkları kararın geri dönüşü yoktu. Çok zor bir tarihte, öğrencilerin ikametini değiştiremeyeceği bir tarihte bu kararı aldılar. Ve bazı öğrenciler şu an şu belirsizliği yaşıyorlar:

Final sınavlarının ne zaman yapılacağının tarihleri henüz çoğu üniversite tarafından açıklanmadı. Vize sınavlarının online sistemde yapılacağı belli. Üniversiteler şunu diyebilir öğrencilere: ‘15 Mayıs tarihinde sizi üniversitenize çağırıyoruz. Gelin yüz yüze sınav yapıyoruz’

Böyle bir belirsizliğe ittiler öğrencileri. Türkiye'de bir öğrencinin artık otobüs bileti alması bile lüks. Eskiden ev almak, araba almak, bir dönem bu cep telefonuna kadar, bilgisayara kadar inmişti gençlerin ekonomik durumu.

Şimdi otobüs bileti artık lüks mü değil mi onu tartışıyoruz. Otobüs, uçak, tren bileti fiyatlarından dolayı öğrenciler zorluk çekiyor.

Biz geçen sene ramazan ayında bir kampanya düzenlemiştik. ‘Askıda genç bilet’ diye. Bu kampanyamız şu şekildeydi: İnsanlar yüksek otobüs fiyatlarından dolayı bayramda ailelerinin yanına gitmekte tereddüt ediyordu. Özellikle genç öğrenciler. Gittiğimiz ziyaretlerde, yaptığımız konuşmalarda bunu fark ettik ve dedik ki bayramda öğrencilere böyle bir kolaylık sağlayalım.

‘‘SEÇİMLERDE OY KULLANABİLMELERİ İÇİN BİLET TEMİNİ SAĞLAYACAĞIZ’’

Bunu bir kampanya olarak başlattık. Binlerce vatandaşımız bağış yaptı. Tam da Ramazan Bayramı öncesiydi. Ramazan fitresini bağışlayanlar oldu. Zekatını buraya bağışlayanlar oldu. Onun dışında ayrıca bağış yapanlar da oldu. Bir sürü para toplandı bir havuzda. Ve bunları öğrencilerin bilet taleplerine göre dağıttık. Ne yaptık? Öğrencilerin ikametgahlarıyla beraber bize sundukları öğrenci belgelerini kontrol ettik.

Bu kontrolü, bağışçıların da güvenini kazanabilmek anlamında online bir sistem üzerinden yaptık. Kontrolü sağladıktan sonra onlara bir kupon kodu gönderdik. Bu kupon koduyla öğrenciler diledikleri gibi biletlerini aldılar. Bu kampanya öğrencilerin gerçekten sorununa çözüm oldu.

Dedik ki bu sefer de ‘Demokrasi bileti’ kampanyasını başlatalım. Nedir bu demokrasi bileti? Yine öğrenciler eğer ikametgahlarını memleketlerinden veya okullarından aldıramadılarsa, seçimlerde oy kullanabilmeleri için bilet temini sağlayacağız.

Bağışları arkadaşlarımız inceleyecekler. Bazı bağışların usulsüz olması durumunda geri de iade ediyoruz. İnsanların şeffaf bir şekilde bu sisteme güvenmesini istiyoruz. Bu bağışları inceleyeceğiz. Daha sonrasında öğrencilerden öğrenci belgelerini ve seçim kağıtlarını isteyeceğiz.

Oy kullanmaları ile ilgili belgelerle bunları eşleştireceğiz. Diyeceğiz ki, bu arkadaşımız öğrenci olarak şurada ikamet geliyor. Burada oy kullanacak. Bunun transfer naklini sağlayalım. Bağıştan gelen parayı o arkadaşımızın hesabına kupon kodu olarak göndereceğiz. Çünkü paranın farklı bir şekilde kullanılmasını da istemiyoruz. Yani gayemiz bağışçıların da gönül rahatlığıyla bu sisteme dahil olması.

‘‘BİZİM İÇİN BİR GENCİN SİYASİ TERCİHİNİN NE OLDUĞUNUN BİR ÖNEMİ YOK’’

Onlar da biletlerini alıp memleketlerinin veya üniversitenin olduğu yere gidip bu bilet teminiyle oylarını kullanıp gelecekler.



Cümleye ilk girdiğimde de söylemiştim. Bizim için bir gencin siyasi tercihinin ne olduğunun önemi yok. İstiyoruz ki bu ülkenin geleceğinde gençler söz sahibi olsunlar ve fikirlerini, oylarını rahatça ifade edebilsinler. O anlamda da ‘Demokrasi Biletini’ çok yaygın bir şekilde tüm Türkiye'de hayata geçireceğiz.



Bunu dediğiniz gibi online sistem üzerinden yapacağız. Çok yakında sitesi de, mobil aplikasyonunu da duyuracağız. Bunların hepsinin altyapı hazırlıkları tamamlandı. Gidip demokratik olarak özgürce oylarını kullanmalarını istiyoruz. Zaten gençler oylarını kullandığında kime oy vermeyecekleri bugünden çok belli. O anlamda bizim hangi partiye oy verildiğinden yana bir kaygımız yok.”

Kaynak: Gerçek Gündem