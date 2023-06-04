Mehmet Özhaseki, bakanlığı Murat Kurum’dan teslim aldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda devir teslim töreni yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, görevi Murat Kurum’dan teslim aldı.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, görevi törenle Murat Kurum'dan devraldı.

Törende konuşan Murat Kurum, "Ben öncelikle bu görevi bize layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi arz ediyorum. En büyük teşekkürü milletimize ediyorum. El ele gönül gönüle 81 ilimizin inşası için birlikte çalıştık. Emaneti Sayın Bakanımıza devrediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diliyorum” diye belirtti.

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