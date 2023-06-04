"Türkiye'nin rasyonel bir sürece dönme dışında seçeneği kalmamıştır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Mehmet Şimşek bakanlıkta düzenlenen törenle görevi Nureddin Nebati'den devraldı.

"TÜRKİYE'NİN RASYONEL BİR ZEMİNE DÖNME DIŞINDA SEÇENEĞİ KALMAMIŞTIR"

Şimşek ilk mesajını görev teslim töreninde verdi. Bakan Şimşek, şunları kaydetti:

"Bayrak ve hizmet yarışında bu değerli emaneti şahsıma tevdi eden sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Küresel zorlukların devam ettiği ve 14 milyon vatandaşımızı doğrudan etkileyen deprem felaketinin yaşandığı bu dönemde Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini büyük bir fedakarlık içinde yürüten sayın bakanımıza teşekkür ediyorum.

Hükümetimizin temel hedefi toplumsal refahı arttırmaktır. Önümüzdeki dönemde bu hedefe ulaşmada şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluk temel ilkelerimiz olacaktır. Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır.

Kurala dayalı ve öngörülebilir bir Türkiye ekonomisi özlenen refaha ulaşmamızda anahtar olacaktır. Enflasyonun yeniden tek haneli rakamlara düşürülmesi her alanda öngörülebilirliğin arttırılması, cari açığı azaltacak yapısal dönüşümün hızlandırılması ülkemiz için hayati önem taşımaktadır. Finansal istikrarı önleyeceğiz. Mali disiplin ve fiyat istikrarı için çalışacağız.

YAPISAL REFORM MESAJI

Vakit kaybetmeden orta vadeli finansal çalışmalarımıza başlayacağız. Orta vadede enflasyonun yeniden tek haneye düşürülmesi, her alanda öngörülebilirliğin artırılması, cari açığı azaltacak yapısal reformlar hayatidir.

Bu öncelikler çerçevesinde çalışmalarımızı eşgüdüm içerisinde ilgili bakanlıklarla koordinasyon içerisinde yürüteceğiz.

Yapısal reformlarla, Merkez Bankası'na enflasyonla mücadelede destek olmak temel hedefimiz olacaktır."